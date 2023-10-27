Otomobilden hafif ticariye, hafif ticariden yolcu taşıma grubuna, orta ve ağır ticari kamyonlara, çekicilerden treylere ve tüm bu ürünlerin yan ekipmanları ile birlikte karayolunda hareket eden tüm segmentlere hitap edebilen ürün yelpazesini oluşturan markalara sahip Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle yayımladığı mesj şöyle:

Değerli Çalışanlarımız ve paydaşlarımız;

Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm uluslara örnek olacak bir inanç ve birlik beraberlik içerisinde bağımsızlığımızı bize armağan eden ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

Cumhuriyeti kutlamanın en asil şeklinin ona layık bir çalışkanlık ve üretkenlikle hizmet etmek olduğuna inanan biri olarak, Koçaslanlar Holding ve grup şirketlerimizde, yüzüncü yılına girdiğimiz Cumhuriyetimize layık işler yaptığımızı görmek beni çok mutlu ediyor.

Koçaslanlar Holding olarak kıymetli babamız Ahmet Koçaslan’ın 1977 yılında Bursa’da Toros garajındaki dükkânından, bugün 50. yılına yaklaşırken 8 ilde, 18 farklı tesiste 39 dünya markasının işbirliği ile büyüyerek devam ediyorsak eğer, bunda Cumhuriyetimizin bize sunduğu imkânlar ve ilerleme yolunda verdiği cesaret ve özgüvenin payı büyüktür.

Cumhuriyet herkes için farklı anlamlar ifade edebilir ama benim için her zaman ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak işler için çalışmak, bir vatandaş olarak ülkeme olan görevlerimi yerine getirmekti. Geldiğimiz noktada sadece Türkiye’deki organizasyonumuz ile sınırlı kalmayıp; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına ihracat yapar duruma geldik. İki yıl önce kapaklı damper üretimine yönelik attığımız adımla sanayi üretimine de başladık. Bu vesile ile Cumhuriyetin bize sunduğu imkanların hakkını vermiş olmanın gurunu taşıyorum.

İnanıyorum ki dün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de kendimize koyduğumuz hedefler doğrultusunda sektörümüzde örnek işlere imza atmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında potansiyel pazarlarda da bilgi birikimimizle hem grubumuzun hem ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız.

Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz kurdular, bizler de çalışarak, üreterek ve örnek gösterilen yenilikçi işlere imza atarak onu sonsuza kadar yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, devletimizin ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu ile Türkiye 100 Yılı’na girerken bayrağımızın bağımsızlığımızın sembolü olarak dalgalanmaya devam etmesini diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Mahmut KOÇASLAN

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı