Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında kararlar açıklandı.

22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL, AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS CEZASI

Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl; Figen Yüksekdağ "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "suç işlemeye tahrik", iki ayrı "terör örgütü propagandası" ve "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçlarından toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI

Toplamda 47 suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Demirtaş "devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" suçundan 20 yıl, "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Demirtaş'a ayrıca Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı.

AYLA AKAT ATA, AYŞE YAĞCI, GÜLTAN KIŞANAK VE SEBAHAT TUNCEL'E TAHLİYE

Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi. Gültan Kışanak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Sebahat Tuncel de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in tutuklukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AYSEL TUĞLUK, ALTAN TAN VE AYHAN BİLGEN BERAAT ETTİ

Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 761 KİŞİ YARALANDI

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.