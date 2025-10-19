KKTC'de seçim heyecanı yaşanıyor. KKTC'liler cumhurbaşkanını seçmek için bugün saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, seçimde 218 bin 313 kayıtlı seçmen, ülke genelinde oluşturulan 777 sandıkta oy kullanabilecek. Sandıklar, 18.00'de kapanacak.

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız), ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Bağımsız) yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) dün akşam yapılan açıklamada seçimde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekildiği bildirildi, ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek.



Adayların oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alan iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.



Erhürman, "federasyon modeli" istiyor

KKTC seçimlerinde Tufan Erhürman ve Ersin Tatar öne çıkan adaylar olarak görülüyor. Erhürman seçim kampanyasında, federasyon modelini savunurken, Kıbrıs sorununda "iki toplumlu, iki bölgeli federasyon" çözümünü savunuyor. Sık sık federasyon çözüm modeline yön vermek, KKTC’nin dış dünyadaki konumunu güçlendirmek ve iç siyasette farklı bir vizyon sunmak istediğini belirten Tufan Erhürman, "dış politikanın iç politika malzemesi haline getirilmesinin tehlikeli" olduğunu savunuyor.



Tatar'dan "iki devletli çözüm" vurgusu

Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kıbrıs sorununda "iki devletli çözüm" politikasıyla öne çıkıyor. Türkiye ile güçlü ilişkilere, garantörlüğe ve KKTC’nin uluslararası tanınırlığına önem veren Tatar, kampanya döneminde "müzakereden diplomasiye geçiş" vurgusu yaparak, federasyon görüşmelerinin tükendiğini ve artık farklı bir strateji gerektiğini savunuyor. Mevcut cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmek ve izlediği politikaları devam ettirmek isteyen Ersin Tatar, KKTC’nin egemenlik haklarını koruma, dış politikada aktif rol alma ve çözüm sürecinde "yeni bir model" olarak iki devletli çözümü hayata geçirme isteğini vurguluyor. Tatar kampanyasında ayrıca ekonomik kalkınma, uluslararası tanınma ve Türkiye ile entegrasyonu güçlendirme gibi hedefler de yer alıyor.