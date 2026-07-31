Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları final programına katıldı. Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumunda yapılan programa Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, aileler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, 'Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün bu coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanız, böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfı'mıza yürekten şükranlarımı iletiyorum. Ve bugün bu manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine TÜGVA olarak hazırladıkları bu programda ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile, kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi, yürekten selamlıyorum. Onların yar ve yardımcıları olsun diyor Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum' dedi.

'Türkiye Gençlik Vakfı'mız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokundu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sevgili evlatlarım öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjisini tarif etmeye, inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair, söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerimizi toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri bu rengarenk gül bahçesini, istiklal, istikbal bunun teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah göstersin. TÜGVA'mız, yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın, imandır o cevher ki İlahi, ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan taşıdığı potansiyelin farkında olan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından, kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kap sivil toplum faaliyetlerine gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 bin fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfı'mız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak, ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında, yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvit eğitimi aldı, 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarından düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbiriyle yarıştı. Kimi zaman uyum içinde çalıştı, en önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardır. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu Maşallah diyorum. Cenabı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 binin aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum' diye konuştu.

'Bu ülkenin gençlerini, ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar'

'Gençlik bu milletin atar damarıdır, atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlikte toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşıyacak' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemizde o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar. Tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyoruz. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın. Tarih ve medeniyet kollarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı azama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine, öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri kendini akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini, ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını, kirli oyunlarını, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı, o karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz, gençlerimizi sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze, yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz' ifadelerini kullandı.

'Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sevgili gençler sizler, tarihe yön vermiş bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış, bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, üç kıta yedi iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler, bugün de vicdanıyla merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun, kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden, yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidini sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın' şeklinde konuştu.

'Sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hani merhum Abdurrahim Karakoç, diyor ya. 'Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamal olan siz.' Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü ağartacağınıza, Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bir de şunu unutmayın sevgili gençler Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim Sizleri korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç kardeşlerim, insan, zekası ve bilgisiyle değil ancak iradesi ile insandır, diyen rahmetli Profesör Doktor Ali Fuat Başgil başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor. Az bilgili hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesiyle, çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlık ta temiz bir başarının, yüksek ahlakın ruh ve beden en temel şartı, en feyizli kaynağıdır. Evet burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle devamlılığıyla Türkiye her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak, donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.