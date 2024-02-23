Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, İsrail’in Gazze’de sivil vatandaşları yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Yemen’deki Husilerin de Kızıldeniz’de uluslararası yük gemilerine saldırmasının Karaman’ın da ihracatına büyük darbe vurduğunu söyledi. Boynukalın, "Savaşın devam etmesi nedeniyle bugün bin 200 dolar olan nakliye ücreti, bir anda 4 bin ila 4 bin 200 dolar arasında bir fiyata çıktı. Maliyetlerin artması üzerine de müşteriler mal almaktan beklemeye başladılar. Bu bekleme ne kadar sürer bunu bilemiyoruz. Ama bunun ortaya çıkmasıyla birlikte Karaman Organze Sanayi Bölgesi’nden yapılan ihracatlar da yüzde 60 varan düşüşler yaşadı" dedi.



“Dünya ticaretinin yüzde 15’ buradan yapılıyor”

Bu sorunun nasıl aşılacağını bilmediklerini ifade eden Boynukalın, “Bu uluslararası bir savaş ve dünyayı ilgilendiren bir savaştır. Kızıldeniz üzerinden dünya ticaretinin ve ithalatının yüzde 10 ila 15’i buradan yapılmaktadır. Tahmin ediyoruz ki Türkiye’de ham madde konusunda problemler olacak, gecikecek veya zamanında gelmeyerek sıkıntılar yaşayacağız. Karaman Organize Sanayisine bugün baktığımız da 90 ila 105 ülkeye ihracat yapıyor. Dünyanın birçok ülkesine şehrimizden makine, bisküvi, bulgur ve elma ihracatı yapılıyor. Elmanın en büyük alıcısı ise şuan Hindistan’dır. Kızıldeniz’deki saldırılar nedeniyle Hindistan’a buradan elmaların varış süreci 4 ayı geçince ihracat neredeyse tamamen durma noktasına geldi" diye konuştu.



“Karaman’ın ihracatı 350 milyon dolar”

Karaman’ın yıllık yurt dışı ihracatının 350 milyon dolar olduğunu belirten Boynukalın, “Ancak bugünlerde ihracat bedelleri çok düşük kalıyor. İhracatı arttırmak için her şey yapılıyor, ama bir türlü dünyadaki bu sıkıntılardan dolayı ihracatımızda maalesef yavaşlama devam ediyor. Şuan Karaman OSB’sinden 12-13 bin kişi ekmek yiyor. Bunun içine nakliyeciler ile firmaları da katarsak bu rakam daha da yükseliyor. Tabi böyle şeyler düşünmek bile istemiyoruz, ancak bu durumun uzun süre devam etmesi Karaman için bir felaket olur" şeklinde konuştu.



“Elma ihracatı durma noktasına geldi”

OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Elma Tüccarı Ahmet Kapar da, Kızıldeniz’de yük gemilerine düzenlenen saldırılar nedeniyle Karaman’dan yapılan elma ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi. Elma ihracatında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Kapar, daha önce Süveyş kanalından elmalarımızı gönderiyorduk. Süveyş kanalında olan sıkıntılardan dolayı 15-20 günde giden elmalarımız şimdi 55 günde gitmeye başladı. Bunun yanında ücretleri de yükseldi. Savaş öncesi 3 bin 500 dolara giden konteynerler şu anda 6 bin ila 6 bin 500 dolar arasında gitmeye başladı" dedi.



“Elmanın dayanma gücü ihracatta sıkıntı oluşturuyor”

Kapar, yaz mevsimine doğru elmanın dayanım gücü azalacağı için ihracatta ciddi sıkıntılar çekeceklerini ifade ederek, “İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları biran evvel durdurması gerekiyor. Kanalın güvenli geçişlere biran önce açılıp ticaretimizin hızlanmasını istiyoruz. Yaz mevsimine yaklaştığımız için elmanın 55 gün dayanması biraz sıkıntılı. Türkiye’den en çok elma ihracatını Hindistan’a yapıyoruz. Türkiye’den aşağı yukarı tahminen 50 bin ton elma gidiyordur” diye konuştu.