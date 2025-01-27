Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde aileleri ve çocukları ile toplanan işçiler, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi. İşten çıkarıldıkları gerekçelerle mağdur edildiklerini belirten işçiler, seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. 2022 yılında işten çıkarılmasının ardından Ankara’daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüme eylemi yapan Numan Büyühan da eyleme katılarak işçilere destek verdi.

"Çocuklarımızla birlikte mağdur durumdayız"

Eylemde konuşan Yekta Yazıt, “Herhangi bir disiplin cezamız olmamasına rağmen işimizden edildik. Çocuklarımızla birlikte mağdur durumdayız. İşimizi geri istiyoruz” dedi.

Nazife Durgut ise işten çıkarılma gerekçesinin ‘doğrudan yetersizlik’ olarak açıklandığını belirterek, “Ekmeğimizin peşindeyiz ve sadece ekmeğimizi istiyoruz. Haksız yere çıkarıldık. İşimizi geri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu kış, benim çocuğum ne yer ne içer"

İşçilerden Vural Gezer, “Haksız yere işten çıkarıldık. Bu kış, benim çocuğum ne yer ne içer? Bunları düşünmeden ‘siz çıkın’ denmesi çok yanlış bir şey. Ben işimi geri istiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İki oğlumla kışın işsiz kaldık"

Bir diğer işten çıkarılan Cem Şen, işine haksız yere son verildiğini belirterek, “Hiçbir haklı sebep yokken işten çıkarıldım. Tutanak tutulmadan, ‘Tamam çıkın, yarın işe gelmeyin’ denildi. Performans yetersizliği bahanesi öne sürüldü ancak bu konuda hiçbir uyarı yapılmadı. İki oğlumla kışın işsiz kaldık. Bunu yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

"İnsanlar geleceğe korkarak bakıyor"

Eyleme destek veren Numan Büyühan, “2022’de bir telefonla işime son verildiğini öğrendim ve eylem yaptım. Bu arkadaşlar da benim gibi işlerinden atıldı. İnsanlar geleceğe korkarak bakıyor. Bu zulme bir dur denmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Eylemciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e de seslenerek, yaşanan haksızlıkların çözülmesini talep etti. İşçiler, işlerine geri dönene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.