Özellikle 20 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyi yoğun kar yağışının etkisi altına girecek. Bu süreçte 39 il için “hazırlıklı olun” uyarısı yapıldı.

Zayıf La Nina etkisiyle Türkiye’de kış sert geçecek

Son yıllarda “kar yağmayan kış” tartışmaları gündemdeyken, bu yıl tablo tersine dönüyor. İklim modellerine göre La Nina etkisi, kuzeyden gelen soğuk hava dalgalarını güçlendirerek Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek.

Uzmanlar; “Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyi bu kışın en sert geçeceği bölgeler olacak. Ege’nin iç kesimlerinde bile kar sürprizi yaşanabilir” yorumları yapıyor.

Kar yağışı beklenen 39 il açıklandı

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı beklenen iller şunlar:

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa.

Sürücüler, çiftçiler ve yolculara kritik uyarı

Uzmanlar, özellikle şehirler arası kara yolu planlarının bu tarihler için yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Sert hava koşulları nedeniyle:

Şehir içi ulaşımda yoğun trafik yaşanabilir,

Okullarda kar tatili gündeme gelebilir,

Tarım alanlarında don riski artabilir,

Kıyı şehirlerinde bile kar geçişleri görülebilir.

Meteoroloji yetkilileri, sürücülerin zincir, antifriz ve kış lastiği kontrollerini erken tamamlaması gerektiğini vurguladı.

2025-2026 kışı “standartların üzerinde” olacak

Uzmanlara göre bu kış, son yılların en soğuk ve en karlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Afet Yönetimi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık – 20 Ocak tarihlerini “kritik izleme dönemi” olarak belirledi.