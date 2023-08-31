Çinli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklayan ülkelere Kırgızistan da katıldı. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TikTok’un çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarından bir dizi şikayet alındığı belirtildi. Bakanlığın bu kapsamda TikTok’taki içerikler üzerinde inceleme yaptığı kaydedilen açıklamada, “İnceleme sırasında bu platformun çocukların sağlığına ve gelişimine zarar veren bilgilere erişimi kısıtlamadığı ve TikTok uygulamasında bilgiye erişim sağlarken yaş kategorisini kontrol edecek herhangi bir işlev bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çok sayıda başvuruyu dikkate alarak, yapılan incelemeler kapsamında Tik Tok’un Kırgızistan topraklarında faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu kararın yürürlüğe girmesi için Dijital Kalkınma Bakanlığı’na başvurulduğu kaydedildi.



“Karar politik değil”

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise TikTok’u Kırgızistan’da yasaklama kararının politik bir arka planı bulunmadığına dikkat çekilerek, “Bu tedbir yalnızca çocukların ahlaki eğitimleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumayı amaçlamaktadır” denildi.



Yasaklayan ülkeler

TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler nedeniyle bu yıl bazı ülkeler uygulamaya yasak getirmişti. Kanada Şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda Mart ayında TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılması yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasının yasaklandığını duyurmuştu. Nisan ayında ise Avustralya, federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı. Mayıs’ta ABD’nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olmuştu.