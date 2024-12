Kira gelir vergisi, belirli fiyat sınırını aşan mesken ya da mülk üzerinden kira geliri elde eden kişilerden alınan ve devlete ödemekle yükümlü olunan vergi çeşididir. Türkiye’de her yıl kira vergisi oranında belirl değişiklikler yapılır. Pek çok mesken ya da mülk sahibi ise 2025 yılında kira vergisi oranlarının ya da şartlarının değişip değişmeyeceği hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Bu yazımızda, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağına ve 2025 yılında kira gelir vergi oranlarının artıp artmayacağını ele alacağız. Ayrıca kimlerin kira vergisi ödemediğine ve bu verginin muafiyet şartlarının değişip değişmeyeceğine değineceğiz.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisi, yıllık kira gelirinizden belirli bir istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır. 2024 yılı için konut kira gelirlerinde istisna tutarı 33.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutarı aşan gelirler için iki yöntemden biri seçilir:

Götürü Gider Yöntemi: İstisna sonrası kalan tutarın %15'i gider olarak düşülür; kalan tutar vergiye tabidir. Gerçek Gider Yöntemi: Belgelenebilen tüm giderler (örneğin, bakım, onarım, sigorta) düşülerek vergiye tabi gelir hesaplanır.

Vergi oranları, kalan tutarın büyüklüğüne göre artan dilimlerde uygulanır. Örneğin, 70.000 TL'ye kadar olan gelirler için %15, 70.000 TL ile 150.000 TL arasındaki gelirler için %20 oranında vergi uygulanır.

TeklifimGelsin tarafından sunulan Kira gelir vergisi hesaplama aracı sayesinde bu adımlara gerek kalmadan kolay bir şekilde kira gelir vergisi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi 2025 Yılında Artacak mı?

2025 yılı içerisinde kira gelir vergisi oranlarının artıp artmayacağı hakkında resmi bir açıklama yoktur. Ancak Türkiye’de, kira gelir vergisi oranları her yıl güncellenir. Temmuz 2024 tarihinden itibaren, %25’lik sınır kaldırılmış olup vergi oranlarının TÜFE rakamlarına göre belirlenmesine karar verilmiştir. Bu durumda kira gelir vergisi oranları, 2024 yılında açıklanacak olan TÜFE rakamlarının on iki aylık ortalamalara göre, değişim oranını geçmemek koşuluyla belirlenecektir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %43,93 şeklinde açıklanmıştır. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 2025 yılı gelir vergisi dilimlerinin bu oranda artması beklenmektedir.

Kira Artışlarına Dair Şartlar 2025 Yılında Değişir mi?

2025 yılında kira artışlarına dair şartlarda herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla gelen yeni düzenlemelere göre 2025 yılında kira artışlarının TÜFE’deki on iki aylık ortalama değişim oranı, en yüksek kira artış oranını belirler. Dolayısıyla 2025 yılında TÜFE’deki on iki aylık ortalama değişim oranı esas alınarak kira artış oranlarının belirlenmesi beklenmektedir. Örneğin kira sözleşmesinin yenilenme tarihi 7 Şubat 2025 ise, bu tarih baz alınarak on iki aylık ortalamadan kira artışı uygulanır.

Kira artışı hesaplama aracı ile kira artışlarına dair yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip edebilir, güncel şartlara göre kira oranının ne kadar olacağını hesaplayabilirsiniz.

Kimler Kira Gelir Vergisi Ödemiyor?

Kira gelir vergisi; 18 yaşından büyük olan ve resmi olarak herhangi bir kurumda çalışmayan kişiler, gaziler, engelli bireyler, şehit çocukları ve eşi şehit olan dul bireyler tarafından ödenmez.

Herhangi bir geliri olmadığını beyan eden ve bu durumu belgeleyen emekliler ve ev hanımları da belirli durumlarda kira vergisinden muaf tutulur. Emeklilerin kira vergisi ödememesi için SGK tarafından alınan aylığın dışında herhangi bir gelirinin olmaması ve Türkiye sınırlarında hak sahibi olduğu evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekir.

Kira Gelir Vergisi Muafiyet Şartlarında Bir Değişiklik Bekleniyor mu?

Evet, 2025 yılında kira gelir vergisi muafiyet şartlarının değişmesi öngörülmektedir. Türkiye’de kira gelirinden elde edilen kazançların belirli kısmı vergi muafiyetine tutulur ve muafiyet şartları, her yıl değişebilen bir dinamiktir.

Konut kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2024 yılında 33.0000 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılında ise bu tutarın 47.500 TL seviyesinde olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2025 yılında 47.500 TL’nin üzerinde kira gelirine sahip olan mülk sahiplerinin beyanname vermesi zorunlu iken, bu sınır altında olan kira gelirleri için beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 47.500 TL ve üzeri gelir elden mülk sahipleri, beyanname vermezse ya da yanlış beyanda bulunursa çeşitli hukuki yaptırımlar ile karşılaşabilir.