"Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."

Hisarcıklıoğlu’nun bu açıklamaları, son dönemde sosyal medyada bazı firmalara yönelik başlatılan boykot çağrılarının ardından geldi. TOBB Başkanı, şirketlerin ekonomik katkılarına vurgu yaparak, bu tür girişimlerin hem iş dünyasına hem de ülke ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Ekonomi ve İş Dünyası Temsilcileri Destek Verdi

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları, İş dünyası ve ekonomi cephesinden de destek gördü. Birçok sanayi ve ticaret odası temsilcisi, şirketlerin şahısların veya grupların politik gündemleri doğrultusunda yönlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, istikrarlı ve güvenli bir ticaret ortamının korunmasının önemine dikkat çekti.

TOBB’un ekonomik büyümeye ve istihdama verdiği önemi her platformda dile getiren Hisarcıklıoğlu’nun, bu konuda iş dünyası temsilcileriyle istişarelerde bulunarak atılması gereken adımlar üzerine de çalıştığı belirtiliyor.

Boykot çağrılarının uzun vadede yatırım ortamına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunan TOBB Başkanı, ekonomik istikrarın korunması adına şirketlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.