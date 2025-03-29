Yapılan açıklamada, İş Bankası’nın faaliyetlerini hukuka, ilgili mevzuata ve etik değerlere bağlı kalarak sürdürdüğü vurgulandı. Banka, gerçeği yansıtmayan ifadelerin sermaye piyasası ve bankacılık düzenlemelerine aykırı olduğuna dikkat çekerek, yanıltıcı bilgi yayanlara karşı hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

İş Bankası yetkilileri, bankanın güçlü finansal yapısı ve köklü geçmişiyle her zaman şeffaf ve güvenilir bir hizmet sunduğunu ifade ederek, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.