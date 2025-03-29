Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Muş, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkanlarla üretileceği fabrikamızın faaliyete geçmesiyle Samsunumuz, Karadeniz’in savunma sanayi üretim merkezi olacak" dedi.

Yeni OSB, Yüksek Teknoloji Üretimine Odaklanacak

Muş, Samsun’un sanayi altyapısına güç katacak bir diğer önemli yatırım olan Tekkeköy’deki Yeni OSB’yi de ziyaret etti. OSB’nin Türkiye’nin en modern ve örnek sanayi bölgelerinden biri olacağını vurgulayan Muş, "Yüksek teknoloji ve katma değer üreten, ihracata dayalı seçkin yatırımlara tahsis edilen OSB'miz, Samsunumuzun ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Muş’a, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri eşlik etti.