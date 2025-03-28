Tarihi Giresun fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarındaki bu yükselişi değerlendirerek, "Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada bugün 53 randıman üzerinden 145 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Bayram öncesinde dokuz günlük tatil ve sanayicinin kredi ödemelerine rağmen fiyatlar düşmedi. Oysaki geçmiş yıllarda benzer dönemlerde fiyatlar gerileme eğilimindeydi" dedi.

Fındık Fiyatları Daha da Artabilir

Fiyatların bayram sonrasında da yükselmeye devam edeceğini öngördüklerini belirten Kankaya, "Artık gözler yeni sezona çevrildi. Daldaki fındık miktarı artmayacak, aksine hasat zamanına kadar risk altında olacak. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısının tehdidi de fiyatları etkileyebilir. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımızda bugünkü rekor seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Fındık üreticileri ve piyasa aktörleri, önümüzdeki dönemde fındık fiyatlarının seyrini dikkatle takip ediyor. Tarım uzmanları, kahverengi kokarca gibi zararlıların etkisinin yanı sıra, küresel piyasalardaki arz ve talep dengelerinin de fiyatları belirlemede önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.