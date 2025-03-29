Türkiye'nin En Verimli Petrol Sahası

Bayraktar, Gabar sahasında şu ana kadar açılan 99 kuyuda elde edilen üretimin Türkiye genelindeki en yüksek verimlilik seviyesinde olduğunu vurguladı. Üretilen petrolün kalitesine de dikkat çeken Bakan, "Bu keşif, Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfidir. Çok kısa sürede 80 bin varil üretime ulaşmamız büyük bir başarıdır" dedi.

Ekonomiye 2.3 Milyar Dolarlık Katkı

Gabar sahasındaki üretimin Türkiye’nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağladığını ifade eden Bayraktar, "Yıllık yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşturuyoruz. Aynı zamanda ithal petrol ihtiyacımızı azaltarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Terörle Değil, Enerjiyle Anılacak"

Bakan Bayraktar, bölgenin geçmişte terörle anıldığını ancak artık Türkiye'nin enerji üssüne dönüştüğünü belirterek, "Terörden arındıkça, yatırımlar hız kazandı ve sonuçlarını almaya başladık. Gabar'ın potansiyeli çok yüksek, üretimi daha da artıracağız" dedi. Son dönemde keşfedilen yeni sahaların da üretime başladığını belirten Bayraktar, bu alanlara şehit ve çalışanların isimlerinin verildiğini söyledi.

Genç Mühendislere Sahada Eğitim

Ziyarete katılan mühendislik fakültesi öğrencilerinin Gabar sahasında yapılan çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirten Bayraktar, "Gençlerimize Türkiye'nin enerji alanındaki büyük projelerini yerinde göstermek, onları bu sürece dahil etmek istiyoruz" dedi.

Bayraktar, incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Company (TPIC) yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı ve çalışanlarla birlikte iftar programına katıldı.