Bu önemli adım; havayolları, OEM’ler, eğitim merkezleri ve yeni nesil mobilite programları için dünya çapında yeni değerler yaratacak güçlü bir iş birliğinin başlangıcını temsil ediyor.

Mutabakat Zaptı kapsamında şirketler; KEYVAN Havacılık’ın sertifikalı havacılık veri setleri, chartları ve operasyonel istihbaratını, Quantum3D’nin MANTIS® görüntü üretim ve sensör simülasyon yazılımı ile Independence® IDX donanım platformlarıyla bir araya gelerek ortak çözümler geliştirmeyi hedefleyecek.

Liderlerden OrtakVizyon Mesajı

KEYVAN Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan: "Quantum3D ile ortaklığımız değerli bir iş birliğini yansıtıyor. Güvenilir havacılık venavigasyon veri tabanımız ile Quantum3D’nin gelişmiş simülasyon teknolojileriyle bir araya getiren bu ortaklık, müşterilerimiz için yeni fırsatlar yaratıyor.”

Quantum3D CEO'su Murat Köse, "Dünya çapında tanınan, en son teknoloji havacılık ve navigasyon veritabanları ve ilgili hizmetler sağlayıcısı KEYVAN Havacılık ile bu ortaklığı kurmaktan heyecan duyuyoruz," dedi. "Bu, klasik bir sinerji hikayesi: Birinci sınıf havacılık ve navigasyon veritabanı hizmetleri, Quantum3D'nin gelişmiş görselleştirme ve simülasyon platformlarıyla buluşuyor. Müşterilerimiz için bir kazanç, havacılık ve Kentsel/Ileri Hava Mobilitesi (UAM/AAM) alanlarında gelecek için bir katalizör."