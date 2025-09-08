Dezenflasyon süreci ve ekonomik büyüme

Yılmaz, Haziran 2024 itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, enflasyonun 2025 yılında yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, 2027’de yüzde 9 ve 2028’de yüzde 8 seviyelerine gerileyerek tek haneli enflasyona ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Dezenflasyon sürecinin, ekonomide dengeli büyümeyi sağladığını ve olumsuz dış şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Milli gelir büyümesinin 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “İç talepteki artışı dengeli yöneterek sürdürülebilir büyüme kompozisyonunu koruduk. Ekonomimizin ısınmasına müsaade etmedik” ifadelerini kullandı.

Cari işlemler ve rezervler

Cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının azaldığını ifade etti. Ayrıca brüt rezervlerin Ağustos 2025 itibarıyla 178,4 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırdığı bilgisini paylaştı.

2025 hedefleri ve ekonomik konum

Türkiye’nin 2025 yılı sonunda kişi başına gelirde 17 bin doları aşacağını ve milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon doları geçeceğini kaydeden Yılmaz, ülkenin aynı dönemde dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi olacağını belirtti.

OVP 2026-2028 hedefleri

Büyüme: 2026’da %3,8, 2027’de %4,3, 2028’de %5

İşsizlik: 2025’te %8,5, 2026’da %8,4, 2027’de %8,2 ve 2028’de %8’in altı

Enflasyon: 2025’te %28,5, 2026’da %16, 2027’de %9, 2028’de %8

Cari işlemler açığı/milli gelir: 2026’da %1,3, 2027’de %1,2, 2028’de %1

Bütçe dengesi: 2025’te %3,6, 2026’da %3,5, dönem sonunda %3’ün altında

Yılmaz, hedeflerin gerçekleştirilmesiyle 2028’de milli gelir büyüklüğünün 1,9 trilyon dolara yaklaşacağını, kişi başına gelirin 21 bin doları aşacağını ve ihracat ile turizm gelirlerinde önemli artışlar sağlanacağını belirtti.

Stratejik öncelikler

Programda KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, dijital dönüşüm, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi, ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ve gıda ile sosyal konut üretiminin öncelikli alanlar olarak ele alınacağı vurgulandı.

Soru-Cevap bölümünde dikkat çekenler

Kur hedefi belirlenmedi; dalgalı kur rejimi sürdürülecek.

Deprem harcamaları 2026-2027’de devam edecek; sosyal konut harcamaları artacak.

Savunma sanayisinde güçlü adımlar atılacak, NATO hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesi artırılacak.

Büyüme potansiyeli artırılacak; toplam faktör verimliliği ve dijitalleşmeye öncelik verilecek.

Kamuda tasarruf sağlanarak bütçe disiplinine önem verilecek.

Yılmaz, açıklamasını, “Kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır” sözleriyle sonlandırdı.