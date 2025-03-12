Çin’de İz Bırakan Stratejik Adımlar

Son iki yılda KEYVAN Havacılık, Çin havacılık sektöründe attığı stratejik adımlarla dikkatleri üzerine çekti. Çin’in kamu kurumu NavChina, helikopter ve özel görev uçakları gibi çeşitli hava araçları alanında faaliyet gösteren AVIC, ülkenin en büyük uçak üreticisi COMAC ve uçuş operasyon hizmeti sunan Mainline gibi Çin’in önde gelen kurumlarıyla kritik iş birlikleri, KEYVAN’ın sektördeki konumunu daha da güçlendirdi. SINO AERO ile yapılan bu yeni anlaşma ise şirketin Çin pazarındaki etkisini daha da derinleştirerek, sektördeki etkinliğini artıracak.

SINO AERO, Çin’in havacılık destek hizmetleri alanında lider firmalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Uçuş operasyon hizmetleri, havacılık sistemi geliştirme, CCAR akredite eğitim hizmetleri, havacılık verisi yönetimi gibi çeşitli alanlarda uzmanlığını sürdüren şirket, KEYVAN Havacılık ile gerçekleştirilen bu iş birliğiyle operasyonel kapasitesini daha da genişletecek. SINO AERO’ya sağlanacak olan kapsamlı uçuş planlama verileri, Çin’deki operasyonel çözümlere katkı sağlayacak ve sektördeki sürekli gelişimi destekleyecek. Bu iş birliği, sadece KEYVAN’ın Çin pazarındaki yükselişinin bir göstergesi değil; aynı zamanda şirketin global havacılık ekosistemindeki liderliğini de daha da pekiştirecek.

Kamu ve Özel Sektörde Tercih Edilen İsim

Bağımsız yapısı, güvenilir ve yenilikçi hizmetleri sayesinde KEYVAN, Çin’de kamu ve özel sektör firmalarının öncelikli tercihi haline geldi.

KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet KEYVAN, "SINO AERO ile gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, Çin pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirecek. Yenilikçi ve güvenilir hizmetlerimizle bölgede daha büyük bir etki yaratmayı hedefliyoruz" dedi.