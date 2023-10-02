

Kestanenin ana vatanı Aydın dağlarındaki üreticiler 2023 dönemi hasat sezonu takvim yapraklarına göre gelmesine rağmen mevsimsel olarak başlamadı. Bu yıl iklimlerde ciddi oranda kayma olduğunu belirten üreticiler bu yıl kestane meyvesi yok denecek kadar az olduğu gibi ürünlerin olgunlaşma sürecini de henüz tamamlamadığını belirttiler.



Son yıllarda yaşanan gerek kuraklık gerekse yıllardır çaresi bulunamayan kestane dal kanserine bu yıl katil arılar ve kestane çiçeği döneminde beklenmeyen yağışlar nedeniyle rekoltede yüzde 50’nin üzerinde düşüklük beklendiği belirtildi. Yeni dikimlerle ağaç ve kestane üretim alanı her yıl artmasına rağmen rekoltede düşüş yaşandığını belirten üreticilerden Hasan Palaz, önemli bir ihracat ürünü olan kestane zararlılarına karşı devlet eliyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz yıllarda bu dönemde yavaş yavaş kestane hasadına başlandığını ancak bu yıl ağaçlardaki az miktarda olan kestane meyvesinin henüz hasada gelmediğini belirten Palaz, “Son yıllarda her geçen gün rekolte düşüklüğü artıyor. Normal şartlarda Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 65 bin ton kestane üretimi olur, bunun da 20-25 bin tonunu sadece Aydın ve İzmir'in ortak noktasında kalan dağlarından elde edilir. Ancak bu yıl rekoltede ciddi bir sıkıntı olduğu gibi hasat sezonu da belki 3 hafta geç olacak” dedi.