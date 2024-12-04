Sağlıklı Beslenme ve Eğitim Desteği

Otobüs şeklinde tasarlanan mobil kantin, özellikle Selçuk’taki liselerin bulunduğu bölgeye konumlandırıldı. Proje, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunarak eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyor. Öğrenciler, her gün belirlenen lezzetli ve doyurucu bir menüye küçük bir ücret karşılığında erişebiliyor.

Hizmete başlar başlamaz yoğun ilgi gören proje, öğrenciler ve veliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler yemeklerin lezzetini ve doyuruculuğunu överken, veliler uygulamanın hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok faydalı olduğunu dile getirdi.

"Her Şey Çocuklarımız İçin"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, projenin arkasındaki motivasyonu şu sözlerle açıkladı:

"Hiçbir ekonomik zorluk, çocuklarımızın sağlıklı gelişimine ve eğitimine engel olmamalı. Bu nedenle, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nü hayata geçirdik. Çocuklarımız burada sağlıklı yiyeceklere erişirken aynı zamanda keyifli vakit geçiriyorlar. Eğitim, yalnızca ulaşım değil, beslenme desteğini de kapsıyor."

Belediyenin daha önce başlattığı ücretsiz öğrenci ulaşım hizmetine atıfta bulunan Başkan Sengel, bu projenin de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir adım olduğunu belirtti. Kent Lokantası’nın, Meryem Ana Evi nöbetleri sırasında topluma hizmet anlayışıyla oluşturulduğunu vurguladı.

Eğitimcilerden Tam Destek

Uygulama, eğitimcilerden de tam destek aldı. Emekli öğretmen Sunay Kılınç, projeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bir eğitimci olarak çok duygulandım. Öğrencilerimizin böyle bir hizmete erişebilmesi, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok kıymetli. Belediyeyi tebrik ediyorum."

Eğitime Katkı Devam Edecek

Selçuk Belediyesi’nin bu ve benzeri sosyal projelerle, eğitimin her alanında öğrencilere destek olmayı sürdüreceği belirtiliyor. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, sağlıklı ve erişilebilir yemeklerle eğitim yolunda önemli bir katkı sağlıyor.