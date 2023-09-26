Denizli’deki Hasan Güngör Spor Salonu'nda, farklı sıklette 930 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyon kıran kırana müsabakalara sahne oldu. Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitim Merkezi iş birliğince açılan ücretsiz kick boks kursunda Kemer Belediyesi’nin Kick Boks Antrenörü Volkan Kaplan tarafından yetiştirilen sporcular, katıldıkları organizasyonda Kemer’e 8 madalya ile döndü. Kaplan, yaptığı açıklamada, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde başlatılan ücretsiz kick boks kursuna katılan öğrencilerin çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.



Belediyenin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Kaplan, “Türkiye’nin tek Kick Boks Ligi’nin ikinci ayağına katılım sağladık sporcularım yine şaşırtmadı ve başarılar elde edindi güzel tecrübeler elde edindi. Amacımız önce sağlıklı ahlaklı düzgün bir nesil yetiştirmek daha sonrasında da yurtiçi ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde etmek ” dedi.

Organizasyonda; Burak Onur birinci, Betül Coşkun birinci, 21 Umut Kılıç ikinci, Galip Akif ikinci, Buğra Gürcan üçüncü, Tuğberk Budak üçüncü, Yunus Bilal üçüncü, Onur Tarhan üçüncü oldu.