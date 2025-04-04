“Tehditlerden Korkmadım”

Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilme kararının siyasetçilerin tehditlerinden kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Aday olmama kararımın nedeni, ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüné tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni ‘Aday olursan taşlarlar’ söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam" ifadelerini kullandı.

CHP'yi İç Çekişmelere Sürüklememek İçin Aday Değil

Adaylıktan çekilme kararının, partiyi iç çekişmelere sürüklememek ve dikkati dağıtmamak amacıyla alındığını belirten Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni, ‘hangi yüzle aday olacaksın’ diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paraların tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir" dedi.

Kurultaydan Çıkacak Sonuç Bekleniyor

CHP'nin olağanüstü kurultayında genel başkanlık için kimin aday olacağı ve partinin geleceğine yön verecek kararlar merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu, "Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" diyerek mesajını tamamladı.