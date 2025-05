Adana’da Et ve Kebap Bir Kültür

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte düzenlenen festivallerde 350-400 ton et tüketildiğine dikkat çekerek, bu rakamların Adana’nın et ve kebap konusundaki liderliğini ortaya koyduğunu söyledi. Yağmur, "Adana Kebap bize Osmanlı’dan kalan bir mirastır. Her yıl binlerce insan sadece kebap yemek için bu şehre geliyor. Başka illerden gelip burada kebabını yiyip dönen çok sayıda insan var. Bu, Adana’nın lezzetinin ne kadar kabul gördüğünü gösteriyor" dedi.

“Adana Kebabı Sadece Bir Yemek Değil, Bir Sanattır”

Adanalı usta kebapçı Ömer Algan da kebabın sadece bir yemek değil, bir sanat olduğunu belirterek, kıyma kebabının doğduğu yerin Adana olduğunu vurguladı. “Zırhta çekilmiş kuzu etinden yapılır, baharatı, pişirme şekli, sunumu bile özgündür” diyen Algan, kebap dendiğinde hem Türkiye’de hem dünyada akla ilk gelenin Adana olduğunu hatırlattı. Algan, “Lezzet turizminin önemli duraklarından biriyiz. Eğer en iyi kebap başka şehirlerde yapılsaydı, insanlar oraya akın ederdi. Ama gerçek şu ki en çok ziyaretçi Adana’ya geliyor, çünkü kebabın özü burada” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Tam Not

Adana’ya kebap yemeye gelen Murat Avcı ise deneyimini şu sözlerle paylaştı: “Türkiye’nin pek çok ilinde kebap yedim ama Adana’daki gibi bir lezzet hiçbir yerde yok. Hem malzeme kalitesi hem ustaların el mahareti burayı özel kılıyor. Adana kebabı başka yerde bu kadar yaygın ve özenli yapılmıyor.”

Adana’dan Net Mesaj: “Meydan Okumaları Kabul Etmiyoruz”

Adanalılar, kebabın tartışmasız başkentinin kendi şehirleri olduğunu bir kez daha ilan ederek, meydan okumaların nafile olduğunu vurguladı. Hem kültürel mirası hem ustalığı hem de lezzetiyle Adana Kebap, yerini kimseye bırakmaya niyetli değil. Kebabın gerçek tadını merak edenlere ise öneri net: “Gel, Adana’da ye, sonra karar ver.”