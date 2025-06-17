Automechanika Fuarının yedek parça sektöründe oldukça önemli olduğunu ve firmalar için büyük fırsatlar barındırdığının altını çizen KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak 5 yıldır aralıksız katıldığımız Automechanika İstanbul uluslararası müşteri edinme ve yerli ve yabancı tedarik imkanlarının çeşitlendirilmesi anlamında çok katkı sağladı. Bu yıl KCS Dış Ticaret olarak fuarda iki farklı ürün grubu ile yer aldık. Birincisi PAKCS markası altında Türk malı, dünya genelinde mali mesuliyet sigortasına, kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip muadil ürünlerimiz. İkincisi e-mobility’nin gereği olan en küçük AC’lerden en büyük güce sahip DC’lere EV Charger’lar. Her iki ürün grubu da hem günümüz hem de sektörümüzün geleceğine hitap ettiği için büyük ilgi gördü.” dedi.

Automechanika fuarın sektördeki öneminden bahseden Turhan, “Automechanika İstanbul; Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında düzenleniyor. Her üç kıtanın kuşkusuz en çok ilgi gösterdiği, bölgesel ve küresel otomotiv pazarlarının en önemli ticaret platformlarından biri olan fuar, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek iş bağlantılarını güçlendirmek ve yenilikçi çözümleri keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Fuar boyunca KCS Dış Ticaret olarak bizlerde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek PAKCS ürün ailemizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturduk.” diye konuştu.

“AMACIMIZ YENİ PAZARLARA AÇILMAK”

Yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarından da katılımcı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapan fuar otomotiv sektörü için önemli bir köprü görevi görüyor. Temel hedeflerinin ticari bağlarını güçlendirmek olduğunun altını çizen Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak en önemli amacımız PAKCS ürün ailemizin dış pazarlarda tanıtımı, yurtdışında doğru iş ortaklarıyla uluslararası pazarda büyümesini sürdürmesi, yeni pazarlara ulaşmasıdır. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere ticari bağlarımızı güçlendirmeyi, Afrika ve Karadeniz bölgesinde yeni pazarlar kazanmayı hedefliyoruz.” diye ifade etti.

“REKABETİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

KCS Dış Ticaret’in sektördeki güncel trendlere uyum sağladığı ve inovasyon ile teknoloji yatırımlarına önem verdiğini ifade eden Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak değişmekte olan pazar şartlarını, rekabeti yakından takip ediyoruz. Her yıl katıldığımız farklı uluslararası ticari fuarlar dünya üzerinde güncel ticari akımlardan haberdar olarak gelişim alanlarımızı tespit etmemize ve hızla bu alanlara yeni yatırımlar yapmamıza, PAKCS ürün ailemizi daha hızlı zenginleştirmemize olanak sağlıyor. KCS Dış Ticaret olarak yerli ürünlerimizde kaliteyi ön plana çıkararak her dönem Türk Sanayisini destekleyici adımlarda bulunduk. Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesini yükselterek bu ürünleri PAKCS markası altında tanıtmaya devam edeceğiz. Bir yandan günümüz ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya gayret ederken diğer yandan da e-mobility gibi yeni teknolojilere ve yazılımlara yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyoruz.

En büyük inovasyon gücümüz, Koçaslanlar Holding’in sahip olduğu vizyon ve iş yapmaya yönelik tutkusudur.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.