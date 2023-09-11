Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı olarak Türk dünyasının atayurdu olan Kazakistan’a ve Orta Asya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Fidan, “Kazakistan Avrasya coğrafyasının istikrarı ve refahı için kilit önemdedir. Bunu görmek için Kazakistan’ın jeopolitik konumunu ve enerji kaynaklarını hatırlamak yeterli. Ancak Kazakistan’ın sahip olduğu en önemli araç vizyonudur. Kazakistan zenginliğini halkının geleceği için kullanmakta. Ülkenin altyapısına genç nüfusuna yapılan yatırımın sonuçlarını biz de görüyor ve mutluluk duyuyoruz.

Bu güzel ülke aynı zamanda coğrafi konumunu ve imkanlarını uluslararası güvenlik ve refaha katkı amacıyla seferber ediyor, küresel enerji güvenliğine katkı sağlıyor. Ticaret yollarının kısalması ve daha etkin gelmesi için çaba harcıyor.

Birleşmiş Milletler ve CİCA (Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstleniyor. Kazakistan’ın böyle bir vizyonla yönetilmesi Türkiye olarak bize güven ve gurur veriyor” ifadelerini kullandı.



“Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri hedefler olan 10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil”

Afganistan’daki durumdan Ukrayna’daki savaşa Türkiye ve Kazakistan’ın istişare edeceği pek çok konu olduğunu kaydeden Bakan Fidan, “Tabii ki jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye-Kazakistan işbirliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta. Siyasetçiler olarak görevimiz ortaklığımızı daha da derinleştirmek. Kardeşlik bağlarımızın sağladığı karşılıklı güven ve anlayıştan güç almalı ve ilişkilerimizi her iki taraf için de daha kazançlı hale getirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Tokayev geçen yıl ülkemizi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanımız ile görüşmüştü. Bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerimizin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması kararlaştırılmıştı. Bugün de kıymetli kardeşimle işbirliğimizin ikili ve çok taraflı yönlerini yeniden ele alma fırsatı bulduk. İlişkilerimizin giderek kurumsallaşıyor ve derinleşiyor. Ticaret hacmimiz de 2022’de bir önce yıla kıyasla yaklaşık yüze 60 oranında bir artış kaydettik. Bu yıl da bu eğilim güçlenerek devam ediyor. Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri hedefler olan 10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil. Toplamda 5 milyar doları aşan yatırımlarımızla Kazakistan’daki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz. Savunma sanayi alanında işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. İnşaat sektörümüz, altyapı alanında projeler üstlenmeye hazır. Asya ve Avrupa arasında ticari ve ekonomik etkileşimi kolaylaştıran bir konuma sahibiz. Ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak, bu alandaki potansiyelimizi hayata geçirebiliriz. Hazar geçişli Doğu -Batı Orta Koridorunun önemi her geçen gün artıyor. Enerji alanındaki işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle derinleştirmek için beraber çalışmaktayız.

Kazakistan, Türk dünyasının entegrasyonuna öteden beri katkı sağlayan ülkelerin başında gelmekte” açıklamasını yaptı.



“Ortak düşmanınız FETÖ ile mücadelede atılması gereken adımları da görüştük”

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türk Devletletleri Teşkilatının 10. Zirvesi kasım ayında Kazakistan’da düzenlenecek. Bugün bu zirvenin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve vesilesiyle yapacakları ziyaretin hazırlıklarını da ele aldık. Teşkilatın kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik. Kazakistan, zirve vesilesiyle TDT Dönem Başkanlığını üstlenecek. Biz de bu dönemde Kazakistan’a destek olmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca uluslararası ve bölgesel konuları da görüşme imkanımız oldu. Güncel meselelere yönelik barış açılarımızın uyuştuğunu memnuniyetle tespit ettik. Uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki işbirliğimizi derinleştirmek hususunda mutabık kaldık. Türkiye, kardeş Kazakistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yılki ziyareti sırasında bunu en kuvvetli şekilde ifade etmişlerdi. Sayın Tokayev’in dirayetli liderliğinde yürütülen reform çalışmalarını yakından takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Diğer konularda olduğu gibi bu hususlarda da kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugün ortak düşmanınız FETÖ ile mücadelede atılması gereken adımları da görüştük. Bu sinsi terör örgütünü gayet iyi tanımaktayız. Türkiye’de ve diğer ülkelerde devleti ele geçirmek için neler yaptıklarını, hangi metotları kullandıklarını ve kimlerin taşeronluğunu yürüttüklerini biliyoruz. Bu hain örgüte karşı hep beraber uyanık olmamız gerekiyor. Bu hususta da gereken tüm desteği vermeye hazırız.

Son 30 senede Türkiye ve Kazakistan olarak güçlü işbirliği teşkil ettik. Bu amaçla daha fazla çalışmayı sürdüreceğiz”