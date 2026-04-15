Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili alan ürünün, ihracat kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde de güçlü bir talep görebileceğini ifade etti.

Bağlamış, Kayseri pastırmasının yüzyıllardır bilinen bir lezzet olduğuna dikkat çekerek, 17. yüzyılda ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin seyahatnamelerinde de bu ürüne yer verildiğini hatırlattı. AB tescilinin, ürünün uluslararası pazarlarda güvenilirliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Endüstriyel gıda ürünlerinin ihracata açılması konusunda beklenti içinde olduklarını belirten Bağlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yönde atacağı adımların sektör için kritik olacağını söyledi. İhracatın başlamasıyla birlikte Kayseri pastırmasının Avrupa’da daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacağını ve raflarda daha görünür hale geleceğini dile getirdi.

Bağlamış ayrıca, geçmişten bugüne gurbetçiler arasında da yoğun talep gören Kayseri pastırmasının, ihracatın başlamasıyla birlikte Avrupa pazarında markalaşma sürecinin hızlanacağını ve üretim kapasitesinin de artacağını ifade etti.