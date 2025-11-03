Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Atletikspor, ligin 7.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Emin Vural, Caner Kalem, Aykut Cem Bulut
Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, (Ahmet Özdemir dk.56), Yusuf Tolu, (Berkay Dusun dk.69), Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Ali Ateş, (Reha Akkan dk.69), Süha Çetin, Gökden Gökdemir, Emin Burak Dursun, (Batuhan Hidayetoğlu dk.56) Doğukan Kılıç
Talas Anayurtspor: Mehmet Taha Erdem, Mustafa Efe Uluç, Semih Can Gül, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Taha Ozan Çandır Serkan Akbaba, Muhammed Uğur, Emirhan Şen, (Mehmet Eren Çağlar dk.56), Hamza Sezer, (Harun Sezer dk.56), Aziz Mahmut Gül
Goller: Ali Ateş (dk.2 ve 18), Armağan Malik Çelik 8dk.52), Süha Çetin (dk.88) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı Kart: Volkan Bektaş (dk.38 antrenör) (Talas Anayurtspor)