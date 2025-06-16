TÜİK’in bu yıla ilişkin bitkisel üretim tahminlerine göre, kayısı üretiminde geçen yıla kıyasla yüzde 65 oranında ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu düşüşün en büyük sebebi ise ülke genelinde kayısı üretiminin yoğun olduğu Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş bölgelerinde yaşanan zirai don zararı. Zirai donun etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısılar halen piyasada bulunabilse de, bu ürünler genellikle taze tüketim ve reçellik amacıyla tercih ediliyor.

Malatya’da kuru kayısının kilosu en az 800 liradan satılırken, Bursa başta olmak üzere birçok şehirde ise fiyatlar 800 ila bin lira bandında seyrediyor. Kuru kayısı fiyatları, gram altın fiyatına yaklaşarak, yaklaşık dört kilo kuru kayısı ile bir gram altın alınabilecek seviyeye geldi.

Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir şarküteri sahibi Fatih Karagöz, “Zirai donun yol açtığı kayıplar nedeniyle kuru kayısı fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Artık piyasaya yeterli ürün girmiyor. Kilosunu 800 ila bin lira arasında satıyoruz ancak bu fiyatlardan talep azaldı. Şu anda tazesi 100 liraya bulunurken, bu kadar yüksek fiyatla kuru kayısı almak isteyenler çok fazla değil” diye konuştu.

Uzmanlar, bu fiyat artışlarının önümüzdeki sezonlarda da devam edebileceğine dikkat çekiyor. Taze kayısı arzının sınırlı, talebin yüksek olduğu koşullarda, kuru kayısı fiyatlarının daha da artması bekleniyor.