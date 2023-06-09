Yeni nesil finansman çözümleriyle tasarruf finansman sektörünün önde gelen markası Katılımevim’in sektöründe ilk olma özelliği taşıyan halka arzı sonuçlandı. İnfo Yatırım aracılığıyla 6 – 7 Haziran 2023 tarihleri arasında “Borsada Satış” Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da pay başına 13,43 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 805,8 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplam 1.3 katına denk gelen 1.1 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 79.435.607 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arzda toplam 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474.210 yatırımcı 60 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

Ev ve araba sahibi olmak isteyenleri yenilikçi finansman çözümleriyle hayallerine kavuşturan Katılımevim, halka arzdan elde edeceği gelirle şube ağını genişletirken aynı zamanda işletme sermayesini güçlendirmeyi ve teknolojik alt yapısını en ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

“Daha fazla değer üretmek için var gücümüzle çalışacağız”

Yatırımcıların Şirkete olan ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Şirketimize inanan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi güçlü şekilde sürdüreceğiz. 70 olan şube sayımızı kısa sürede 100’e çıkartırken, mutlu müşteri sayımızı da hızla artırmaya devam edeceğiz. 5 yıl süreyle dağıtılabilir kârımızın %40’ını nakit temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettik. Ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve hissedarlarımıza daha fazla değer üretmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Katılım endeksine uygun olan Katılımevim payları Borsa İstanbul Yıldız Pazarda KTLEV işlem koduyla 12 Haziran Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak.