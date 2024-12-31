Türkiye’de katılım esaslı sigortacılığın ve emeklilik sisteminin öncüsü Katılım Emeklilik ile Dünya Katılım Bankası münhasırlık anlaşması gerçekleştirdi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek ve Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş arasında imzaların atıldığı toplantı, iki şirketin üst yönetiminin katılımıyla Katılım Emeklilik Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Dünya Katılım Bankası müşterileri Katılım Emeklilik’in hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerine Dünya Katılım Bankası şubelerinden ulaşabilecek.

“Faizsiz ve katılım esaslı sigortacılık alanında önemli bir adım”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu önemli anlaşmayı değerlendirerek şunları söyledi: “Faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda en iyi müşteri deneyimiyle yenilikçi finansal çözümleri bir araya getiren, katılım bankacılığında lider platform olma vizyonu ile kurulan ve sektörümüzün değerli bir paydaşı olan Dünya Katılım Bankası ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım Emeklilik olarak hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin satışında sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi Dünya Katılım Bankası ekibi ile paylaşmak bizler için gurur verici bir çalışma olacak. Anlaşma kapsamında kendilerine eğitim, operasyonel destek, teknik altyapı, pazarlama materyalleri ve satış sonrası destek alanlarında destek sunacağız. Bu iş birliğimizin faizsiz katılım bankacılığı ekosistemi için de önemli bir değer oluşturacağını düşünüyorum.”

Anlaşmanın 2028 yılına kadar geçerli olacağını vurgulayan Ayhan Sincek, “Bu anlaşma satış kanallarımızı genişleterek katılımcılarımıza daha kaliteli ve kapsamlı bir hizmet sunmamızı sağlayacak. Dünya Katılım Bankası’nın geniş hizmet ağı sayesinde ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma imkânına sahip olacağız. Aynı zamanda personelimizin eğitimi ve katılımcılarımıza bilgi akışı sağlama konusunda iş birliği yaparak hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Uzun soluklu bir birliktelik için çok kıymetli bir adım attık”

Anlaşmanın her iki tarafa hayırlar getirmesini temenni eden Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş ise şunları kaydetti: “Dünya Katılım olarak Katılım Emeklilik ile olan mevcut iş birliğimizi daha üst bir noktaya taşıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz münhasırlık anlaşması, kurumlarımız arasında var olan güven ve uyumun bir göstergesi oldu. Nitekim bugün burada uzun soluklu bir birliktelik için çok kıymetli bir adım attık. Önümüzdeki 4 yıl boyunca Katılım Emeklilik acenteliği yaparak hayat, ferdi kaza, sağlık ve bireysel emeklilik sigortası ürünlerinin satışını gerçekleştireceğiz. Katılım finans sektörünün iki güçlü aktörü arasındaki bu anlaşmanın hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.”