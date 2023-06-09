Mart ayında yasalaşan EYT düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsadığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Geçen 3 aylık dönemde yaş ve prim şartını doldurmuş 1.8 milyon vatandaşımız emekli olabilmek için başvuruda bulundu. İşlemleri tamamlanarak emekli olanlar Nisan itibarıyla emekli ikramiyelerini ve maaşlarını almaya başladı. Biz de Katılım Emeklilik olarak EYT’li vatandaşlarımızın bu birikimlerini koruyup, büyütebilmeleri için BES’te yeni fırsatlar sunuyoruz. Özellikle son 5 yıldaki performansıyla BES, ülkemizde güvenilir ve kazançlı bir tasarruf sistemi olduğunu kanıtlamış durumda. Birikimlerini BES’te değerlendirmek isteyen katılımcılarımız sisteme girdikleri andan itibaren yüzde 30 devlet katkısından yararlanabilecekler. Ayrıca sektörümüzün en yüksek getiri oranlarına sahip faizsiz altın, döviz ve hisse senedi ve benzeri temelde oluşturduğumuz fonlarımızda kazanç sağlayabilecekler. EYT’liler için hazırladığımız planda yeni giriş yapan katılımcılarımızdan giriş aidatı da alınmayacak” diye konuştu.

Çift maaş alacak olan çalışanlar için gelecek güvencesi

“Gelecek bugün başlar” mottosuyla hazırladıkları Özel Katılım Emeklilik Planı’nda katkı payı ödemelerinin 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla ayarlanabileceğini belirten Ayhan Sincek, “Yasal mevzuata göre BES’e giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanılıyor. EYT’den emekli olacakların büyük bir çoğunluğu çalışmaya devam ediyor ve maaşlarının üzerine bir de emekli aylıklarını alıyor. Buradaki gelir artışının bir kısmını ikinci emeklilik için BES’e aktaran katılımcılarımız, 10 yıl sonunda ister toplu şekilde paralarını çekerek ister düzenli maaş şeklinde ödeme alarak sistemden ayrılabilecek. Böylece emekliliklerini maddi anlamda daha rahat bir şekilde güvenle yaşayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

Güvenilir liman BES hızla büyümeyi sürdürecek

Toplamda 15 milyon katılımcı sayısına, 470 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan BES’in son yıllardaki performansıyla güvenilir liman olma özelliğini pekiştirdiğini ifade eden Ayhan Sincek, “Pandemiyle değişen müşteri alışkanlıklarına hızla adapte olabilen BES, son yıllarda yaşadığımız deprem felaketi gibi zorlu süreçlerden de başarıyla geçmeyi başardı. 18 yaş altı uygulaması da sektöre ivme kazandıran ürünlerden biri haline dönüştü. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz, bunu düşününce büyük potansiyel barındırdığımızı görüyoruz. Yılda 1,5 milyon yeni sözleşme üreten seviyelere geldik. Yaklaşık 5 milyon EYT’liye sunduğumuz imkanlarla sektörün büyümede hız kesmeyeceğini düşünüyorum” dedi.