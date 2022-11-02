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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otomobilin tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
KASTAMONU 02.11.2022, 12:39 02.11.2022, 12:51
Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan A.B. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.