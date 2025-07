Ahşap bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde “Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri” dalında sektör birinciliğine layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törende ödül, Kastamonu Entegre İhracat Grup Müdürü Hakan Gündem’e takdim edildi.

İhracatta stratejik sorumluluk

Kastamonu Entegre İhracat Grup Müdürü Hakan Gündem, “İhracat bizim için Türk sanayisinin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendiren stratejik bir sorumluluk. Kastamonu Entegre olarak 100’ü aşkın ülkeye yayılan ihracat ağımız, 330 milyon doları aşan dış satım hacmimizi her yıl ileriye taşıyoruz. 7 bin kişiden oluşan çok kültürlü Kastamonu Entegre ekibinin katkısıyla, Türkiye’yi sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim üssü hâline getirme hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

Gündem, yaptığı açıklamada, “Küresel ekonominin hızla dönüştüğü bu çağda, üretim artık sadece miktarla değil; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal sorumluluk ölçütleriyle değerlendiriliyor. Bu bilinçle Ar-Ge’den döngüsel ekonomiye, enerji verimliliğinden çevreci ürün geliştirmeye kadar her alanda geleceği bugünden inşa ediyoruz. Her sevkiyatımızı ülkemiz adına bir değer, her yeni pazar girişimizi bir prestij yatırımı olarak görüyor, ihracat performansımızı bu anlayışla yükseltmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İhracatta sürdürülebilir büyümenin ödülü

Dünya laminant parke üretiminin yüzde 7’sini tek başına gerçekleştiren Kastamonu Entegre, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük MDF ve yonga levha üreticisi olarak Türkiye menşeli katma değeri küresel pazarlara taşıyor.

Altı ülkede ve Türkiye’de beş farklı üretim lokasyonunda yılda 7 milyon metreküpten fazla üretim kapasitesine ulaşan şirket, Türkiye’nin sanayi vizyonunu küresel pazarlara taşıyor. İtalya, Rusya ve Romanya gibi pazarlardaki entegre yatırımlarıyla sektörün en yaygın üretim ağlarından birine sahip olan Kastamonu Entegre, bugün altı kıtada 100’den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağıyla faaliyet gösteriyor.

Sürdürülebilirlikte somut başarılar

2024 yılı, Kastamonu Entegre’nin sürdürülebilirlik alanında da önemli başarılarına sahne oldu. Biyokütle ve güneş enerji santralleriyle 100 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına denk temiz enerji üreten şirket, Adana’daki enerji verimliliği projesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ödül aldı. Kahve posasından üretilen paneller ve yüzde 100 biyo-bazlı PureBoard gibi yenilikçi ürünleriyle çevre dostu üretim modelini hayata geçirdi. Ar-Ge alanındaki liderliğini ise Türkiye genelinde en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında yer alarak ve sektörde ilk sıraya yerleşerek pekiştirdi.