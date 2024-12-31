Sektörel Bazda H-ÜFE Artışı

Kasım ayında, hizmet sektöründeki fiyat artışları sektöre göre farklılıklar gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %47,10 artış kaydedilirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %55,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,72, gayrimenkul hizmetlerinde %52,20, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise %63,31 artış görüldü. İdari ve destek hizmetlerinde de %56,81 oranında bir artış yaşandı.

Aylık Değişimler ve Öne Çıkan Sektörler

Kasım ayında, hizmet üretici fiyat endeksi bazında bazı hizmet sektörlerinde düşüşler yaşandı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %0,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,25, gayrimenkul hizmetlerinde ise %5,42 azalış kaydedildi. Öte yandan, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,87 artış yaşandı. İdari ve destek hizmetlerde ise %1,63 oranında azalma görüldü.

Ekonomik Görünüm

Hizmet sektörü, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve Kasım ayı verileri, hizmet fiyatlarının hızla artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yıllık artışlar, sektörel bazda oldukça yüksek oranlara ulaşırken, bazı sektörlerde aylık bazda düşüşler yaşandı. Bu durum, ekonomik toparlanma ve hizmet sektöründeki fiyat dinamiklerinin daha yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.