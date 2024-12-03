TÜFE'deki Değişimler

  • Kasım ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim:
    • Bir önceki aya göre: %2,24
    • Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %42,91
    • Bir önceki yılın aynı ayına göre: %47,09
    • On iki aylık ortalamalara göre: %60,45

Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış %92,49 ile eğitim grubunda kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek artış %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti; en fazla düşüş ise %-0,25 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlemlendi.

Yİ-ÜFE Verileri

  • Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim:
    • Bir önceki aya göre: %0,66
    • Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %28,01
    • Bir önceki yılın aynı ayına göre: %29,47
    • On iki aylık ortalamalara göre: %42,60

Sanayide yıllık bazda:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı %38,01,
  • İmalat %31,31,
  • Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %4,65,
  • Su temini %42,11 arttı.

Aylık bazda enerji sektörü %2,32 düşüş gösterirken, diğer sektörlerde hafif artışlar gözlemlendi.

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ENAG ve İTO Verileri

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Kasım ayı enflasyonunu yıllık %86,76, aylık ise %4,06 olarak açıkladı. ENAG'ın geçen ayki yıllık enflasyon hesaplaması %89,77 idi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul’daki perakende fiyatların Kasım ayında %3,07, toptan fiyatların ise %2,68 arttığını duyurdu.

Beklentiler Karşılandı mı?

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi %1,98 idi. TÜFE, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşerek %2,24 artış kaydetti. Yıllık enflasyonun ise %46,71’e gerilemesi beklenirken, %47,09 seviyesinde gerçekleşti.

Bir sonraki TÜİK enflasyon verileri 3 Ocak 2025'te yayımlanacak.