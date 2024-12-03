TÜFE'deki Değişimler
- Kasım ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim:
- Bir önceki aya göre: %2,24
- Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %42,91
- Bir önceki yılın aynı ayına göre: %47,09
- On iki aylık ortalamalara göre: %60,45
Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış %92,49 ile eğitim grubunda kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek artış %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti; en fazla düşüş ise %-0,25 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlemlendi.
Yİ-ÜFE Verileri
- Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim:
- Bir önceki aya göre: %0,66
- Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %28,01
- Bir önceki yılın aynı ayına göre: %29,47
- On iki aylık ortalamalara göre: %42,60
Sanayide yıllık bazda:
- Madencilik ve taş ocakçılığı %38,01,
- İmalat %31,31,
- Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %4,65,
- Su temini %42,11 arttı.
Aylık bazda enerji sektörü %2,32 düşüş gösterirken, diğer sektörlerde hafif artışlar gözlemlendi.
ENAG ve İTO Verileri
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Kasım ayı enflasyonunu yıllık %86,76, aylık ise %4,06 olarak açıkladı. ENAG'ın geçen ayki yıllık enflasyon hesaplaması %89,77 idi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul’daki perakende fiyatların Kasım ayında %3,07, toptan fiyatların ise %2,68 arttığını duyurdu.
Beklentiler Karşılandı mı?
Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi %1,98 idi. TÜFE, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşerek %2,24 artış kaydetti. Yıllık enflasyonun ise %46,71’e gerilemesi beklenirken, %47,09 seviyesinde gerçekleşti.
Bir sonraki TÜİK enflasyon verileri 3 Ocak 2025'te yayımlanacak.