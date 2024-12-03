TÜFE'deki Değişimler

Kasım ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim: Bir önceki aya göre: %2,24 Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %42,91 Bir önceki yılın aynı ayına göre: %47,09 On iki aylık ortalamalara göre: %60,45



Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış %92,49 ile eğitim grubunda kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek artış %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti; en fazla düşüş ise %-0,25 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlemlendi.

Yİ-ÜFE Verileri

Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim: Bir önceki aya göre: %0,66 Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %28,01 Bir önceki yılın aynı ayına göre: %29,47 On iki aylık ortalamalara göre: %42,60



Sanayide yıllık bazda:

Madencilik ve taş ocakçılığı %38,01,

İmalat %31,31,

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %4,65,

Su temini %42,11 arttı.

Aylık bazda enerji sektörü %2,32 düşüş gösterirken, diğer sektörlerde hafif artışlar gözlemlendi.

ENAG ve İTO Verileri

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Kasım ayı enflasyonunu yıllık %86,76, aylık ise %4,06 olarak açıkladı. ENAG'ın geçen ayki yıllık enflasyon hesaplaması %89,77 idi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul’daki perakende fiyatların Kasım ayında %3,07, toptan fiyatların ise %2,68 arttığını duyurdu.

Beklentiler Karşılandı mı?

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi %1,98 idi. TÜFE, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşerek %2,24 artış kaydetti. Yıllık enflasyonun ise %46,71’e gerilemesi beklenirken, %47,09 seviyesinde gerçekleşti.

Bir sonraki TÜİK enflasyon verileri 3 Ocak 2025'te yayımlanacak.