Temassız Ödeme Her Yerde: Mağazalarda Her 5 Ödemeden 4’ü Temassız

Temassız ödeme alışkanlığı giderek yaygınlaşıyor. Haziran ayında mağaza içi ödemelerin yüzde 80’i temassız gerçekleşti. Temassız ödeme adedi yıllık bazda yüzde 12 artarak 1 milyar 151 milyon adede ulaşırken, temassız ödeme tutarı ise yüzde 58 artışla 648,6 milyar TL’ye çıktı.

Kart Sayısı 453,5 Milyona Dayandı

Türkiye’de kart kullanımı istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 103,9 milyon adede ulaştı. Toplam kart sayısı ise 453,5 milyon ile rekor seviyeye çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam kart sayısı yüzde 10 arttı.

Kredi Kartları Zirvede: 1,61 Trilyon TL Harcandı

Haziran ayında en yüksek ödeme kredi kartlarıyla yapıldı. Kredi kartı harcamaları yüzde 52 artarak 1 trilyon 611 milyar TL’yi buldu. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 288,3 milyar TL olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 51 düşüş yaşandı ve harcama tutarı 12 milyar TL olarak kaydedildi.

İnternetten Alışveriş Hız Kesmiyor

Online alışverişler de büyümesini sürdürüyor. Haziran ayında internetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 59 artarak 557,3 milyar TL’ye çıktı. Bu tutar, toplam kartlı ödemeler içinde yüzde 29’luk bir paya sahip oldu. İnternetten yapılan işlem adedi ise yüzde 7 artışla 222,4 milyona ulaştı.

İşlem Adedi Arttı, Öncülüğü Banka Kartı Aldı

Toplam kartlı ödeme işlem adedi yıllık bazda yüzde 10 artarak 1,7 milyar adede yükseldi. Kredi kartı ile 980 milyon, banka kartı ile 672 milyon, ön ödemeli kartlarla ise 48 milyon adet ödeme yapıldı. Özellikle banka kartı ile yapılan işlem adedindeki yüzde 21’lik artış dikkat çekti.

Ön Ödemeli Kartta Gerileme Sürüyor

Yüksek enflasyonun ve artan maliyetlerin etkisiyle ön ödemeli kart kullanımında düşüş eğilimi sürdü. Hem işlem adedinde hem de ödeme tutarında çift haneli gerileme yaşandı. Ödeme adedi yüzde 56, ödeme tutarı ise yüzde 51 oranında düştü.

Bu veriler, Türkiye’de dijital ve temassız ödeme alışkanlıklarının hızla yaygınlaştığını, özellikle internet ve kredi kartı harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisini giderek artırdığını gözler önüne seriyor.