Maçtan Dakikalar

5. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in paslaşarak kullandığı köşe atışında topla buluşan Rebic pasını Hadziahmetovic’e aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında Necip Uysal’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Hadziahmetovic sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ceza yayı sol tarafından Fernandes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier’in rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan’da kaldı.

52. dakikada Chamberlain’in sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı üzerinden Fernandes’in önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes yaptığı vuruşta savunmada Ousseynou Ba’ya çarpan top kornere çıktı.

55. dakikada topla buluşan Rebic ceza sahası dışı sol tarafından savunmanın arkasına yerden attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda Muleka, kaleci Volkan Babacan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rosier’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fernandes topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada Başakşehir’de çıkarken kaptırılan topta araya giren Rebic’in pasında topla birlikte rakibini çekerek ceza sahasına giren Muleka sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Piatek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.



Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Zainutdinov (Ghezzal dk. 40 (Onur Bulut dk. 46)), Salih Uçan (Chamberlain dk. 46), Hadziahmetovic, Fernandes (Onana dk. 89), Rebic (Demir Ege Tıknaz dk. 75), Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Colley, Aytuğ Batur, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Mahmut Tekdemir, Serdar Güler (Figueiredo dk. 62), Berkay Özcan (Pelkas dk. 72), Emirhan İlkan (Keny dk. 72), Dennis (Deniz Türüç dk. 72), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Abeid, Efecan Barlık, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Muleka (dk. 55) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rebic, Tayfur (Beşiktaş), Opoku, Ousseynou Ba, Lima (Başakşehir)