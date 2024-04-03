Kartal Belediyesi Kreş müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte çocuklara otizm konusunda bilgi verildi. ‘Kırmızı Giy - Otizme kırmızı ışık yak’ sloganıyla yapılan etkinlikte günün anlam ve önemi çocuklara anlatıldı. Otizmli bireylerin toplum içinde daha fazla kabul görmesine ve desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte, çocuklar için otizm konusunda bilinçlendirici ve eğlenceli bir dizi aktivite yapıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, hem eğlenerek hem de öğrenerek güzel bir gün geçirdi.