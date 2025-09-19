Bölge halkı, kar yağışının yaklaşmasıyla birlikte kazlarını besiye alarak kış sofralarının baş tacı olacak bu eşsiz lezzeti hazırlamaya başladı.

24 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra memleketi Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne geri dönen Haluk Koçak, 50 kazla başladığı yetiştiricilikte bu yıl yaklaşık 500 kaz varlığına ulaştı. Soğukların etkisini göstermesiyle birlikte kazlarını arpa, buğday, yulaf ve fiğ ile besiye aldığını belirten Koçak, “Kazlarımı kışa hazırlıyorum. Arpa kaynatıp şişirerek veriyorum, böylece daha iyi sindiriyorlar. Kar yağınca kesim zamanı geliyor. Bu yıl başarılı oldum, seneye bin kazla devam etmeyi planlıyorum” dedi.

Kars kazı, yıl boyunca meralarda özgürce dolaşan kazların sonbaharda “karsaklama” denilen özel besi sürecine alınmasıyla yetişiyor. Bu yöntem, etin daha yağlı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Karslılar için kaz sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürel miras. Özellikle kış aylarında tandırda pişirilip bulgur pilavıyla servis edilen kaz, hem yöre halkının hem de kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

Kesim sonrası tuzlanıp güneşte kurutulan kazlar, soğuk hava sayesinde aylarca bozulmadan saklanabiliyor. Böylece ailelerin kışlık yiyecek hazırlıklarının da önemli bir parçası oluyor.

Ancak bu yıl kaz eti fiyatları cep yakacak. Geçen yıl 2 bin – 2 bin 500 lira arasında satılan kazlar, bu sezon 5 ila 6 bin lira arasında alıcı bulacak. Restoranlarda porsiyon fiyatlarının ise 1.500 – 2.000 lira arasında olması bekleniyor.