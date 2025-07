Tören, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Robert Tieman, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Hollanda’nın önemli otoriteleri, çok sayıda basın mensubu ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan Dam Shuttles, RET (Rotterdamse Elektrische Tram), RTHA (Rotterdam The Hague Airport), MRDH (Metropolitan Region Rotterdam The Hague) ile Karsan’ın iş ortakları ADASTEC ve Applied Autonomy ekiplerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Törende, Karsan Autonomous e-ATAK ilk yolcularını Rotterdam The Hague Havalimanı terminalinden Meijersplein Metro İstasyonu’na taşıdı. Dünyanın ilk havalimanı otonom otobüs projesini hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan Otonom e-ATAK ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Rotterdam Havalimanı’nda gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, dünyanın ilk havalimanı otonom otobüs operasyonunu hayata geçirerek önemli bir ilke imza atıyoruz. Bu proje aynı zamanda, otonom mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün somut bir ulaştırma çözümü haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, geleceğin teknolojilerini hayata geçirdiği çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sektöründe elektrikli, hidrojenli ve otonom olmak üzere 3 yeni nesil teknolojiyi birden sunabilen ender markalardan olan Karsan, Otonom e-ATAK ile çok önemli bir projenin daha yıldızı olmaya hazırlanıyor. 2021’den bu yana yolcu taşımaya devam eden dünyanın seri üretim ilk SAE Seviye-4 otonom otobüsü Otonom e-ATAK, şimdi de Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, havalimanı otonom mobilitesine çözüm sunuyor ve 1 Ağustos itibarıyla yolcular tarafından kullanılmaya başlanacak.

Güvenilir, erişilebilir, sürdürülebilir ulaşım!

Geçtiğimiz yıl Hollanda’da, Rotterdam Havalimanı’nda toplu ulaşım hizmeti sunmak için DAM Shuttles ile sözleşme imzalayan Karsan, proje kapsamındaki 2 adet Otonom e-ATAK’ın teslimatını gerçekleştirdi. Tören, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Robert Tieman, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Hollanda’nın önemli otoriteleri, çok sayıda basın mensubu ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan Dam Shuttles, RET (Rotterdamse Elektrische Tram), RTHA (Rotterdam The Hague Airport), MRDH (Metropolitan Region Rotterdam The Hague) ile Karsan’ın iş ortakları ADASTEC ve Applied Autonomy ekiplerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Törende, Karsan Autonomous e-ATAK ilk yolcularını Rotterdam The Hague Havalimanı terminalinden Meijersplein Metro İstasyonu’na taşıdı. Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu teslimatla birlikte dünyanın ilk havalimanı otonom otobüs projesini hayata geçirmiş oluyoruz. Rotterdam Havalimanı’ndaki bu proje, Karsan’ın Hollanda’daki ilk otonom araç uygulaması olmakla kalmıyor, global havalimanı yolcu taşımacılığında bir dönüm noktasını da işaret ediyor. Yoğun ve stratejik bir lokasyonda aktif şekilde hizmet vermek, otonom mobilitesinin bir gelecek öngörüsü olmanın ötesinde, bugünün gerçek bir ulaştırma çözümü olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Böyle bir başarıya ulaşmamızda destekleri olan proje paydaşlarımız DAM Shuttles ve RET’e, Rotterdam Belediyesi’ne, projenin gerçekleşmesine zemin hazırlayan Rotterdam Havaalanı’na, teknoloji iş birliği platformu MRDH’ye ve teknoloji partnerimiz ADASTEC ile Applied Autonomy’ye emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 12 ülkede, hayata geçirdikleri 13 farklı proje ile kazandıkları gerçek operasyon deneyimine değinen Okan Baş, “Avrupa’daki operasyonlarımıza yenilerini ekleyerek, geleceğin mobilitesine yön vermeye kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

Önemli bir dönüm noktası!

Otonom e-ATAK, operasyonel ve fonksiyonel güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, Avrupa’nın önemli tescil kuruluşlarından biri olan RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) ’den de tam not aldı. Bu sayede, Avrupa'nın ilk RDW onaylı tam boy SAE Seviye-4 otonom otobüsü olarak resmen hizmete başladı. Konunun önemine değinen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu onay, sadece teknolojimizin geldiği noktayı değil, aynı zamanda güvenlik konusunda da uluslararası standartları karşılayan bir çözüm sunduğumuzu da ortaya koyuyor” dedi.

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker ise, “Hollanda’da tam boyutlu bir SAE Seviye-4 otonom otobüs için RDW onayını alan ilk proje olmak büyük bir başarı. Bu başarıyı daha da anlamlı kılan ise, Avrupa’da bir havalimanının kara tarafında yolcu taşıyan tam boyutlu bir otonom otobüsün ilk kez hizmete alınması. Yıllar içinde Karsan ile birlikte birçok ülkede çığır açan projelere imza attık ve otonom toplu taşımanın bir vizyondan günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğini gösterdik. Bu dönüm noktası, güçlü iş birliği ve ileri teknolojinin bir araya geldiğinde mobiliteyi dönüştürmek adına nelerin başarılabileceğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

DAM Shuttles'ın Kurucu Ortağı ve Direktörü Remco Derksen ise:

“Bu dönüm noktasına ulaşmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu süreçte pek çok engeli geride bıraktık. Bu gelişmenin toplu taşımayı iyileştireceğine yürekten inanıyoruz ve bunun için güçlü bir iş modelimiz var” dedi.

Termal kameralarla önünü görüyor!



Karsan Otonom e-ATAK’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-ATAK’ın özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye-4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 40 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.