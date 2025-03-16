Bolzano Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirilen test sürüşü, Avrupa'da otonom toplu taşımanın geleceğini şekillendiren önemli adımlardan biri olarak öne çıktı. Etkinliğe, Bolzano Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Altyapı ve Mobiliteden Sorumlu Meclis Üyesi Daniel Alfreider, Bolzano Özerk Bölgesi Altyapı ve Mobilite Dairesi Müdürü Martin Vallazza, SASA Başkanı Astrid Kofler, SASA Genel Müdürü Ruggero Rossi de Mio'nun yanı sıra Karsan Europe ve ADASTEC yetkilileri katıldı.

Elektrikli ve otonom araçlarla toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Madrid'de dünyanın ilk planlanmış rota üzerinde sürücüsüz hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK'ı tanıtan Karsan, şimdi de İtalya’nın Bolzano kentinde bu teknolojiyi tanıttı.

Bolzano'nun toplu taşıma otoritesi SASA tarafından organize edilen etkinlik, bölgedeki sürdürülebilir ve akıllı ulaşım çözümlerine yönelik önemli bir değerlendirme fırsatı sundu. Vadena Safety Park pistinde düzenlenen test sürüşü ile Otonom e-ATAK, farklı trafik senaryolarında performansını sergiledi. Tamamen otonom şekilde çalışan araç, güvenli sürüş simülasyonları ve ileri seviye otomasyon testlerinden başarıyla geçti. Dar virajları stabil şekilde geçerek yüksek manevra kabiliyeti gösteren otobüs, operasyonel konforu ile otoritelerden tam not aldı.

Karsan ve teknoloji partneri ADASTEC tarafından geliştirilen Otonom e-ATAK, dünyanın ilk Seviye-4 otonom elektrikli otobüsü olarak dikkat çekiyor. ABD’de Michigan State University kampüsünde 1.5 yıl boyunca 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan bu araç, Norveç'in Stavanger kentinde 2022 yılından itibaren açık trafikte biletli yolcu taşıma hizmeti sunuyor. Ayrıca güzergahını bir tünel içeren rota ile genişleterek, tünelden geçen ilk otonom araç olma başarısını da elde etti. Karsan, 2025 yılının ilk yarısında İsviçre, Hollanda ve İsveç'e de teslimatlar yapmayı planlıyor. Şu anda 10 farklı noktada, 11 otonom projesi kapsamında hizmet veren Otonom e-ATAK, açık trafikte yolcu taşıyan ilk ve tek Seviye-4 otonom otobüs olarak konumunu koruyor.

Karsan Otonom e-ATAK, gelişmiş sensör paketi ile donatılmış olup LiDAR, Radar, RGB Kameralar, GNSS ve en son teknoloji sensörlerin kombinasyonu sayesinde hassas navigasyon ve durumsal farkındalık sağlıyor. 40 km/s hıza ulaşabilen bu araç, bir otobüs sürücüsünün gerçekleştirdiği tüm işlemleri sürücüsüz olarak tamamlayabiliyor. 8,3 metre uzunluğundaki otobüs, kentsel ulaşım taleplerine uygun, sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli bir transit çözüm sunuyor. Ayrıca, AC ünitelerle 5 saatte, DC ünitelerle ise 3 saatte tam şarj olabilme özelliği sayesinde sürekli hizmete hazır hale geliyor.