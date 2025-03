Son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihracatının yüzde 82’sini kendilerinin gerçekleştirdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2024’te Avrupa’da pazar sıralamasında 8’inciliği, pazar payında ise yüzde 4,5’i yakaladık. Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var. Hatta İtalya, Romanya, Portekiz, İsviçre’de 3. sırada; Fransa ve Avusturya’da ilk 4’te yer alıyoruz. Karsan e-ATAK yüzde 29 payla, e-JEST ise yüzde 37 pazar payıyla üst üste 5’inci yılında da Avrupa’da kendi segmentlerinde liderliği sürdürerek çok önemli bir başarıya imza attı” dedi. Karsan olarak 2025 hedeflerinin elektrikli toplu ulaşım pazarında ana oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “2025 yılında elektrikli mobilitedeki gücümüzü daha da ileri taşıyacağız. Hedefimiz; %30 büyüme, 700 adet elektrikli araç satışı ve dünya genelinde 2.200 adetlik elektrikli araç parkına ulaşmak. Bu büyüme ile birlikte, toplam ciromuzu 350-400 milyon euro bandına, elektrikli araç ciromuzu ise 200-250 milyon euro seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. 2025, hem elektriklide hem otonomda hem hidrojende ürün gamımızı çeşitlendireceğimiz, pazar potansiyellerimizi genişleteceğimiz ve sektörde fark yaratacak yenilikleri sunacağımız bir yıl olacak. Full ürün gamına sahip olmamıza rağmen asla durmuyoruz. 2025 yılı da Karsan için yeni ürünlere ve ileri teknolojilere yatırım yaptığımız bir yıl olacak” diye konuştu.

Dünyanın toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, gerek teknolojik üstünlüğü gerekse üretim yeteneğiyle global bir marka haline geldi. Şirketin 2024 yılı performansını değerlendirip 2025 hedeflerini paylaşan Karsan CEO’su Okan Baş, 60 yıllık geçmişi olan şirketin bugün itibarıyla 2 bin 400’e yakın çalışanıyla Türkiye otomotiv sanayinin kurucuları arasında yer aldığını söyledi. Karsan’ın elektrikli araç yolculuğunun 2018’in sonunda 6 metrelik e-JEST ile başladığını hatırlatan Okan Baş, “Eylül 2021 itibarıyla, şehir içi toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürün gamı elektrikli olan Avrupa’daki ilk ve tek marka olduk. Bunu ilk biz gerçekleştirdik, Avrupa'da başka marka yoktu. Elektrikli araç satışlarımız 2019’da 66 adetle başladı. Ardından e-ATAK’ı devreye aldık ve sadece bir yıl içinde satışlarımız 107’ye yükseldi. 2024’e geldiğimizde ise elektrikli araç satışımız bir önceki yıla göre %45 artışla 540 adede ulaştı.Yani sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede yıllık satış hacmimizi 66’dan 540 adede çıkardık. Bugün itibarıyla 3 kıtada, 27 ülkede 1.500’den fazla elektrikli aracımızla yolları dönüştürüyoruz” dedi.

Türkiye’nin elektrikli araç ihracatının yüzde 82’sini Karsan yaptı!

2023 ve 2024 yıllarında toplam 87 bin adet otomobil üretimine imza attıklarını söyleyen Okan Baş, “Üretimde tekrar 3 vardiyaya başladık. 2028’e kadar yıllık otomobil üretimimiz 55 bin adet seviyesinde devam edecek. Şirket olarak geçen yılı 296 milyon euro ciroyla kapattık. Bir önceki yıl ciromuz 240 milyon euro seviyesindeydi. Bundan daha önemlisi ise elektrikli araç ciromuzdaki artış oldu. Oradaki ciromuz 106 milyon eurodan, yüzde 52 artışla, 161 milyon euroya yükseldi. Satışlardaki bu güçlü büyüme kârlılığımıza da doğrudan yansıdı. Geçen yıl kârımızı yüzde 28 artırdık ve 55 milyon euroya ulaştık. Son 6 yılda Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli toplu taşıma ihracatının yüzde 82’sini tek başımıza biz gerçekleştirdik. Avrupa tescil verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin toplam 1.258 adetlik elektrikli toplu taşıma ihracatının 1.033 adedi Karsan markalı araçlardan oluştu” diye konuştu. Karsan’ın Avrupa’nın yükselen yıldızı konumunda olduğunu belirten Okan Baş, şu değerlendirmeyi yaptı: “2024’te Avrupa’da pazar sıralamasında 8’inciliği, pazar payında ise yüzde 4,5’i yakaladık. Bugün Avrupa’da ilk 5’te yer aldığımız ülkeler var. Hatta İtalya, Romanya, Portekiz, İsviçre’de 3.sırada, Fransa ve Avusturya’da ise ilk 4’teyiz. Bu başarımızın en güçlü göstergelerinden biri de segment liderliklerimiz. Karsan e-ATAK yüzde 29 payla, e-JEST ise yüzde 37 pazar payıyla üst üste 5’inci yılında da Avrupa’da kendi segmentlerinde liderliği sürdürerek çok önemli bir başarıya imza attı. Karsan olarak, Avrupa’nın ötesine geçerek küresel çapta da öncü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz. Kuzey Amerika’da elektrikli toplu taşıma alanında faaliyet gösteren ilk ve tek Avrupalı şirketiz. Bugün Kanada ve ABD’de 183 adet e-JEST aracımız bulunuyor. 2024’ün bir özel tarafı da, sağdan direksiyonlu pazar girişlerimizdi. Japonya’ya ilk araçlarımızı teslim ettik. Üstelik Japonya ile sınırlı kalmadık, İngiltere’yi de hedef pazarlarımıza ekledik. Aynı şekilde Avrupa ve Amerika’da 10 ülkede toplam 11 otonom projesine ulaştık. Bunların yanında Türkiye’de toplu taşımanın elektrikliye dönüşümünde de ağırlığımız sürüyor. Geçen yıl 68 adet elektrikli araç parkına ulaşarak iç pazarda da elektrik dönüşümün öncüsü olmaya devam ettik. 2025’in ikinci yarısında ise Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep’e toplam 62 adet e-ATA teslim edeceğiz.

Karsan’da hedef 2025’te yüzde 30 büyüme!

Karsan olarak 2025 hedeflerinin elektrikli toplu ulaşım pazarında ana oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş,“2025 yılında elektrikli mobilitedeki gücümüzü daha da ileri taşıyacağız. Hedefimiz; %30 büyüme, 700 adet elektrikli araç satışı ve dünya genelinde 2.200 adetlik elektrikli araç parkına ulaşmak. Bu büyüme ile birlikte, toplam ciromuzu 350-400 milyon euro bandına, elektrikli araç ciromuzu ise 200-250 milyon euro seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. Ancak bizim için sadece rakamlar değil, geleceği şekillendiren teknolojilere öncülük etmek de kritik bir hedef. 2025, hem elektriklide hem otonomda hem hidrojende ürün gamımızı çeşitlendireceğimiz, pazar potansiyellerimizi genişleteceğimiz ve sektörde fark yaratacak yenilikleri sunacağımız bir yıl olacak. Full ürün gamına sahip olmamıza rağmen asla durmuyoruz. Çünkü sektörde lider kalmak, her zaman bir adım önde olmak için sürekli gelişmek ve geleceğe hazırlık yapmak zorundasınız. Bu yüzden 2025 yılı da Karsan için yeni ürünlere ve ileri teknolojilere yatırım yaptığımız bir yıl olacak.’’ dedi. 2024’ün Karsan için sadece büyüme ve innovasyonun yanısıra küresel çapta takdir gördükleri bir yıl olduğuna değinen Okan Baş sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz hafta, dünyanın en prestijli araştırma ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Frost & Sullivan, Karsan’ı ‘2025 Yılın Şirketi’ (Company of the Year) ödülüne layık gördü. Bu ödül, Karsan’ın Avrupa’da özellikle elektrikli minibüs ve otonom araçlar konusundaki öncü çalışmalarının dünya çapında fark edildiğinin en büyük kanıtı. Son üç yılda kazandığımız uluslararası ödül sayısı 31’e ulaştı. Bu da Karsan’ın sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel ölçekte söz sahibi bir marka olma yolunda hızla ilerlediğinin açık bir göstergesi.”

Mobilitenin dönüşümünde öncüyüz!

Elektrikli araçlarda öncü olduğu gibi, otonom ve hidrojen teknolojilerinde de aynı kararlılıkla ilerlediklerine değinen Karsan CEO’su Okan Baş şunları söyledi: Otonom mobilitede de öncüyüz. Amerika kıtasında ve Avrupa’da ilk tam boy 4. seviye otonom otobüs Karsan’a ait. Karsan Otonom e-ATAK’ın lansmanını ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdik, ardından Norveç’te yolcu taşımaya başladık açık trafikte. Bu projeyi, teknoloji partnerimiz ADASTEC ile birlikte geliştirdik. Türk mühendislik gücünü küresel pazarda ön plana çıkaran bu otonom projemiz, Karsan’ın inovasyonda bir adım önde olmasını sağladı. Otonom araçlarda öncü olmanın avantajını koruyor ve bu alanda sınırları genişletmeye devam ediyoruz. Hidrojen teknolojisi de Karsan’ın sürdürülebilir mobilite vizyonunun önemli bir parçası. İlk hidrojen yakıtlı otobüs prototipimizi geliştirerek lansmanını yaptık ve ardından bu alandaki küresel liderlerden Toyota ile stratejik bir iş birliğine imza attık. Toyota, hidrojen teknolojisinde dünyada öncü bir marka ve bizi otobüs segmentinde stratejik ortak olarak seçti. Bu iş birliği, Karsan’ın sıfır emisyonlu mobiliteye liderlik etme hedefini daha da güçlendirdi.” Karsan’ın son dönemde büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Okan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv sektörü büyük bir değişim yaşıyor ve Karsan bu dönüşümde kendine güçlü bir konum yarattı. 60 yıllık deneyimimizin yanı sıra start-up ruhuyla hareket eden, yenilikçi ve lider olmayı hedefleyen bir marka kimliğine ulaştık. Artık sadece takip eden değil, geleceği şekillendiren bir global marka olarak yolumuza devam ediyoruz.”

Hedefimiz her zaman bir adım önde olmak!

Değişimi 3 farklı odak noktası ile yakaladıklarını vurgulayan Okan Baş, şöyle devam etti: “Biz Karsan olarak öncelikle toplu ulaşımda varız. Şehir içi toplu ulaşım alanında çalışıyoruz. Bu alanda yeni teknolojilerin hepsini sahiplenmek istiyoruz. 3 tane teknolojik alan var. Elektrikli, hidrojen yakıtlı ve otonom. Biz bu işe ilk başladığımızdan beri hep bu 3 alan üzerinde çalıştık. Bugün dünya şehir içi toplu ulaşımında 150 bin tane elektrikli araç var. Bu adet 2030-2035 arasında 300 binli adetlere kadar çıkacak. Bu ciddi bir büyüme sinyali ve ciddi bir pazar potansiyeli. Doğru yerde bulunduğumuzu bize net gösteriyor. Bunun içerisinde 2 tane alan var. Elektrikli ve hidrojen. Biz toplu ulaşım pazarında yüzde 10 oranında hidrojen yakıtlı araçların olacağına inanıyoruz gelecekte. Bu bugün daha düşük adetlerde ama gelecekte daha hızlı büyüyecek. Bu anlamda biz hem elektrikli hem hidrojen yakıtlı hem de otonom araçlarda var olacağız. Bunu yaparken, Karsan olarak değer ve fark yaratmak için, her zaman bir adım önde olmayı hedefliyoruz.”