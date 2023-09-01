Bursa’da karın ağrısı şikayetiyle 6 Mayıs 2021 tarihinde Osmangazi Aritmi Hastanesine giden 41 yaşındaki Derya Kara, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edildi. Yapılan tahliller ve muayenenin sonucunda küçük bir operasyon geçireceği söylenen Kara, ağrıları sebebiyle kabul etti. Rahim duvarının kazındığını ve patoloji için parça alındığını belirten Kara, doktorun ‘hiçbir sorunun kalmadı’ demesiyle rahat bir nefes aldı. Hafif ağrıları devam eden Kara, 10 gün sonra gelen patoloji sonucu ile dünyası başına yıkıldığını iddia etti.

Doktorun kendisine patoloji sonuçlarına bakarak rahim kanseri olduğunu belirtmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Bana ameliyattan başka çarem olmadığı söylendi. Ağlaya ağlaya ameliyat olmaya karar verdim. Pandemi dönemi olduğu için başka hastanelerden de randevu alamıyordum. Doktora güvendim. Her iki yumurtalığımı ve rahimimi alacaktı. Ağrılarım devam ettiği için dayanamadım. Ameliyat kapısından girene kadar yalvardım. 'Nokta kadar bir ihtimal varsa rahimimi almayın, anne olmak istiyorum' dedim. Ameliyat öncesi sağ yumurtalığım temizdi. Sol yumurtalığımda 4,5 santimlik kist vardı. Ameliyattan çıktıktan sonra yumurtalığımın bir tanesinin iyi durumda olduğu söylenerek bırakıldığı söylendi. Aradan geçen kısa bir zaman sonunda ağrılarım dinmeyince tekrar muayene için gittim. Sol yumurtalığında 4,5 santim kistin olduğu söylendi. Ben o gün sağ yumurtalığımı alıp, sol kistli yumurtalığımın bırakıldığını öğrendim."

Kanser olmadığını da o zaman öğrendiğini iddia eden Kara, "Bu patoloji sonuçlarına göre, adli tıp kurumu raporumda var. Ben ondan anne olmak istedim. Yalvardım. 'Kansersin' dedi. Anne olmak için beklerken, kanser olduğumu öğrendim. Sonuna kadar davacıyım. Onu asla affetmeyeceğim. Sonuna kadar da davamın arkasındayım" dedi.

Ağrılarının ikinci ameliyattan sonra da geçmediğini belirten Kara, esas ağrının ise mideden olduğunu öğrenince şaşırdığını belirterek yaşadığı o günleri ise şu şekilde anlattı:

“Geçirdiğim 2 operasyona rağmen ağrılarım devam edince benim ameliyat yapan doktor bağırsaklarımda sorun gördüğünü ilaçlı tomografiye girmem gerektiğini söyledi. Benden, kolonoskopi ve endoskopi isteyince ben artık bu hastaneye para yatırmaktan gücüm kalmadığı için devlet hastanesinden randevu alarak bütün testleri yaptırdım. Orada bağırsaklarımda herhangi bir sorun olmadığını ve sağlıklı çalıştığını söylendi. Mide mikrobum çıktı. 15 günlük bir ilaç tedavisinin ardından bütün ağrılarımdan kurtuldum. Bütün sebep mide mikrobummuş, ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum.”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise “Bazı meslekleri eleştirebiliyoruz. Mobilyayı yanlış tamir eden ustayı, buzdolabını yanlış tamir eden ustayı, fakat bazı mesleklerde, mesleki dayanışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kadının anne olma hayalinin önüne para için, sağını solunu bilmediği için vurdum duymazlık uygulayan bir doktora biz sivil toplum ekibi olarak geliriz. Bu hastanenin önünde bir kadına yapılan yanlışlığı, hoyratlığı gösteririz. Vicdansız insanı doktur yapmayın. Sol yumurtalığı alması gerekirken sağ yumurtalığı alan ya da medical bir tedavi mümkünken, bunu ameliyatla yapmak ve insan hayatını karartmak bir doktorun bir insanın işi değildir. Bunların kesinlikle takip edilip teşhir edilmesi gerekiyor. Bir kadının, bir annenin hayatının karartılması anne olma hayallerinin bitirilmesi, neye mal olmuş, bedeline kadarmış. Şuanda mahkemede devam ediyor, onu da hep birlikte göreceğiz'' diye konuştu.

Hastane ise açıklama yapmaktan kaçındı.