İSO tarafından açıklanan listede Ordu'dan ilk 500 içerisinde 3 firma yer almıştı. Açıklanan ikinci 500 firma içerisinde 4 Ordulu firma kendine yer buldu.

Ordu'nun en büyük 7 firması içerisinde 4'ü fındık ticareti ile uğraşıyor.

İSO İkinci 500 araştırması, 2022 yılı verileri ile de küçük ve orta ölçekli kuruluşların performansı açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.

İşte bine giren Ordulu firmalar:

İlk 500'de

164.sıra Doğuş Çay

211.sırada Durak Fındık

337 sırada Çamsan Ordu

İkinci 500'de

207. sırada Altaş Yağ ve Su ürünleri

298.sıra Şenocak Gıda Entegre

305. sırada Poyraz Poyraz Fındık

326. sırada Gürsoy Tarımsal Ürünler