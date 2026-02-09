İsrailli The Jerusalem Post gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, İran’a yönelik olası bir askeri operasyon konusunda ABD’ye dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Haberde, İsrail’in gerekmesi halinde ABD’nin katılımı olmaksızın İran’a tek taraflı saldırı düzenleyebileceği mesajını Washington’a ilettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan İsrailli askeri ve siyasi bir kaynak, “ABD’li yetkililere, İran’ın bizim için belirlenen balistik füze kırmızı çizgisini aşması durumunda tek başımıza harekete geçeceğimizi açıkça söyledik” ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, şu an için acil bir saldırı planının gündemde olmadığını, ancak gelişmelerin yakından izlendiğini vurguladı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin söz konusu mesajı geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanlığı temsilcilerine ilettiği aktarıldı. İsrail tarafının temel endişesinin ise, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı kararı alması halinde bunun sınırlı bir operasyonla yetinmesi olduğu ve bu yaklaşımın mevcut İsrail hükümetinin güvenlik politikasıyla örtüşmediği ifade edildi.

Umman’daki dolaylı müzakereler sürüyor

Öte yandan ABD ile İran arasında nükleer program konusunda yeni bir diplomatik süreç başlatılmıştı. İranlı ve ABD’li heyetler, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı müzakereler kapsamında bir araya gelmişti. Görüşmelere İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD adına ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, tarafların İran’ın nükleer programı konusunda “son derece ciddi” görüşmeler yürüttüğünü ve diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı. Al-Busaidi’nin, ABD ve İran heyetleriyle ayrı ayrı temaslarda bulunduğu kaydedilmişti.