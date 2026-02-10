Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarına konuşan Kallas, Ukrayna’da barışa ulaşılabilmesi için yapılacak herhangi bir anlaşmanın Avrupalılar tarafından da kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Kallas, Rusya’nın barış görüşmeleri sırasında saldırılarını artırdığına dikkat çekerek, “Rusların görüşmeler sırasında bombardımanı yoğunlaştırdıklarına şahit olduk” dedi.

ABD’nin diplomatik çabalarına teşekkür eden Kallas, sürdürülebilir bir barış için Avrupa’nın da sürecin parçası olması gerektiğini vurguladı. “Ruslar ve Amerikalılar da dahil olmak üzere masadaki herkesin, sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için bunu Avrupalıların da kabul etmesi gerektiğini anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Şartlarımızı Rusya’nın önüne koymalıyız”

“Bizim de şartlarımız var” diyen Kallas, bu şartların Ukrayna’ya değil Rusya’ya yöneltilmesi gerektiğini belirtti. Kallas, hazırlanan listede yer alabilecek başlıkları da paylaştı. Buna göre AB’nin Rusya’dan talep etmeyi değerlendirdiği tavizler arasında şunlar yer alıyor:

Ukrayna’dan kaçırıldığı belirtilen çocukların iade edilmesi

Savaş sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin personel sayısına üst sınır getirilmesi

Rusya’nın askeri harcamalarının sınırlandırılması

Kallas, “Sorun olan Ukrayna ordusu değil, Rus ordusudur. Sorun, Rusya’nın askeri harcamalarıdır. Eğer orduya çok fazla harcama yaparlarsa, bunu tekrar kullanmak isteyeceklerdir” dedi.

Ukrayna’nın ABD desteğine bağımlı olduğunu ve bu durumun Kiev yönetimini taviz vermeye zorlayabileceğini ifade eden Kallas, zayıf tarafın baskı altına alınarak sağlanacak bir anlaşmanın kalıcı barış getirmeyeceğini söyledi. “Bu sadece ‘barışa ulaştık’ ifadelerini içeren bir bildiri olur. Sürdürülebilir bir barış değildir ve Rusya’nın yeniden saldırmayacağına dair garanti sağlamaz” diye konuştu.

AB’nin Ukrayna için ayrı bir müzakere süreci başlatmak istemediğini kaydeden Kallas, Rusya’nın da böyle bir süreci muhtemelen reddedeceğini belirtti. “Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Fakat Ruslar hariç” diyen Kallas, son istihbarat raporlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cepheye gönderecek asker bulmakta zorlandığını gösterdiğini aktardı.

Kallas ayrıca, AB yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ve Moskova’nın savaşı sonlandırmaya zorlanabileceğini sözlerine ekledi.