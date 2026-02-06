ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran’dan çıkış planı yapmaları istendi. Açıklamada, ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı yolların kapatıldığı, toplu ulaşımda aksamalar yaşandığı ve internet erişimine yönelik kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.

İran yönetiminin mobil ve sabit hatlar ile ulusal internet ağına erişimi sınırlamaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran’a ve İran’dan yapılan uçuşları sınırlandırdığı ya da iptal ettiği ifade edildi. Açıklamada, “İran’ı hemen terk edin. İran’dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın” denildi.

“Türkiye veya Ermenistan’a kara yoluyla gidin”

İran’dan ayrılamayan ABD vatandaşlarına, bulundukları konutlarda ya da güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemeleri tavsiye edildi. Yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması yapmaları ve güvenli olması halinde İran’dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan’a geçmelerinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda diplomasiyi öncelikli seçenek olarak gördüğünü, ancak diplomasi dışında da birçok seçeneğin masada olduğunu ifade etmişti. ABD, 13 Ocak’ta da İran’daki gösteriler ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına “derhal ülkeyi terk edin” çağrısı yapmıştı.