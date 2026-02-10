Belgelerin etkisinin büyümesiyle birlikte Başbakan Keir Starmer üzerindeki baskının arttığı ve görevinden ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Kulislere göre Starmer’ın yerine İçişleri Bakanı Şabana Mahmud’un geçebileceği konuşuluyor.

Epstein Belgeleri ve Siyasi Deprem

2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’in arşivlerinden çıktığı öne sürülen milyonlarca belge, dünya genelinde siyaset ve iş dünyasında yankı uyandırdı. Skandalın merkezinin ABD olmasına rağmen, belgelerde adı geçen bazı isimler nedeniyle Avrupa’da da siyasi hareketlilik yaşandı. Bu ülkelerin başında ise İngiltere geliyor.

Eski İngiltere Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ın Epstein ile bağlantısına dair iddialar sonrası görevinden ayrılması, süreci hızlandıran ilk gelişme oldu. Mandelson’ın ardından hükümet içinden başka üst düzey isimlerin de istifa etmesi dikkat çekti.

Hükümette Art Arda Ayrılıklar

Mandelson krizinin ardından Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney’in görevini bırakması ve Başbakan Keir Starmer’ın İletişim Direktörü Tim Allan’ın da istifasını açıklaması, hükümette çözülme yorumlarına neden oldu. İngiliz basınında, sıranın Başbakan Starmer’a geldiğine yönelik değerlendirmeler yer almaya başladı.

Yeni Başbakan İhtimali: Şabana Mahmud

Siyasi kulislerde Starmer’ın yerine geçebilecek en güçlü isim olarak İçişleri Bakanı Şabana Mahmud’un adı öne çıkıyor. Mahmud’un göreve gelmesi halinde İngiltere tarihindeki ilk Müslüman başbakan olacağı ifade ediliyor. Bu ihtimal, sosyal medyada ve kamuoyunda farklı tepkilere yol açmış durumda.

1980 yılında Birmingham’da Pakistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mahmud, çocukluğunun bir bölümünü Suudi Arabistan’da geçirdikten sonra İngiltere’ye döndü ve hukuk eğitiminin ardından siyasete atıldı. İngiltere daha önce Hint kökenli Rishi Sunak’ın başbakanlığı döneminde farklı etnik kökenden bir lider deneyimi yaşamıştı.

Epstein Soruşturmasının Arka Planı

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında New York’taki hücresinde ölü bulunmuştu. ABD’li yetkililer ölümün intihar olduğu sonucuna varmıştı. Epstein dosyalarında çok sayıda tanınmış siyasetçi, iş insanı ve sanatçının adının geçtiği iddiaları uzun süredir kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere’de ise söz konusu belgelerin siyasi sonuçlarının önümüzdeki günlerde daha da belirginleşmesi ve hükümet içindeki gelişmelerin hız kazanması bekleniyor.