Trump, Detroit ile Kanada’nın Windsor kenti arasında inşa edilen köprünün mülkiyetinin en az yüzde 50’sinin ABD’ye verilmesini isterken, aksi halde köprünün açılışını engelleyeceğini açıkladı.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kanada’nın yıllardır ABD’ye “adaletsiz” davrandığını savunarak, “Kanada Ontario ile Michigan arasında devasa bir köprü inşa ediyor. Köprünün hem Kanada hem ABD tarafına sahipler ama neredeyse hiç Amerikan ürünü kullanmadılar” ifadelerini kullandı.

Trump, eski Başkan Barack Obama’nın Kanada’ya verdiği muafiyetle Amerikan Malı Satın Alma Yasası’nın delindiğini öne sürerek, “Çeliğimiz dahil Amerikan ürünlerini kullanmak zorunda kalmadılar” dedi.

“Carney Çin’le anlaşmak istiyor, bu Kanada’yı bitirir”

Trump paylaşımında, Kanada Başbakanı Mark Carney’i de hedef aldı. Carney’nin Çin ile ticaret anlaşması yapmak istediğini belirten Trump, “Bu Kanada’yı tamamen bitirecek. Biz sadece artıkları alacağız. Bence hayır” dedi. Trump, açıklamasında buz hokeyi ve Stanley Cup üzerinden de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim”

Kanada’nın süt ürünlerine uyguladığı vergileri “kabul edilemez” olarak nitelendiren Trump, “ABD, verdiği her şeyin karşılığını alana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Bu varlığın en az yarısına sahip olmamız gerekir” açıklamasını yaptı.

Trump, 4,6 milyar dolarlık köprü projesine ait bir görseli de sosyal medya hesabından paylaştı.

Demokrat senatörden uyarı: “Ciddi sonuçlar doğurur”

Demokrat Michigan Senatörü Elissa Slotkin ise köprünün iptal edilmesinin ağır ekonomik sonuçlara yol açacağını belirterek, “İşletmeler için daha yüksek maliyetler, daha güvensiz tedarik zincirleri ve daha az iş demek” dedi.

Kanada finanse etti, 2026’da açılması bekleniyor

2018’de başlayan ve Kanada hükümeti tarafından finanse edilen köprünün 2026 başında açılması planlanıyor. Proje, yoğun kamyon trafiğini azaltmayı hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre köprü, sınır geçişlerini 20 dakika kısaltacak ve 30 yılda kamyon şoförlerine 2,3 milyar dolar tasarruf sağlayacak.

Trump’tan Kanada’ya peş peşe gümrük tehditleri

Trump, ikinci başkanlık döneminde Kanada’ya yönelik sert çıkışlarını artırdı. Daha önce Kanada’yı “ABD’nin 51. eyaleti” yapmak istediğini söyleyen Trump, Çin’le anlaşma yapılması halinde yüzde 100, uçak krizi durumunda ise yüzde 50 gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.