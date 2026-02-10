Londra yakınlarındaki Hertfordshire’da bir topluluk merkezini ziyaret eden Starmer, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgelerinin İngiltere’de yarattığı siyasi tartışmalara ilişkin konuştu. Belgelerde adı geçen ve Aralık 2024’te İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdiği eski Lordlar Kamarası üyesi Peter Mandelson nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Starmer, geri adım atmayacağını söyledi.

“Bazıları hükümetin kendi içinde bir mücadele verdiğini iddia ediyor” diyen Starmer, “Ben bu ülkeyi değiştirmek için verilen yetkiden vazgeçmeyeceğim. Uğruna mücadele etmekle görevlendirildiğim insanlardan ve sevdiğim ülkeden asla vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Asıl mücadele Reform UK ile”

Başbakan, parti içi tartışmalara işaret eden eleştirileri reddederek asıl siyasi mücadelenin Reform UK ile olduğunu vurguladı. Starmer, “Asıl mücadele, ülkemizi parçalayacak olan ‘böl ve şikayet et’ siyasetiyle” dedi.

Konuşmasında 2024’te hayatını kaybeden kardeşi Nick Starmer’ı da anan Başbakan, siyasi sistemin dar gelirli kesimler için yeterince işlemediğini belirterek, “Milyonlarca insan aynı durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Özel kalem müdürü istifa etti

Krizin ardından Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney görevinden istifa etti. McSweeney, Mandelson’ın ABD Büyükelçisi olarak atanmasına yönelik süreçte başbakana öneride bulunmanın “tüm sorumluluğunu” üstlendiğini açıkladı. Güvenlik incelemesini kendisinin yürütmediğini ifade eden McSweeney, kamuoyunda oluşan tepki sonrası görevini bıraktı.

Mandelson’a yönelik ağır iddialar

Epstein belgelerinde ortaya çıkan yazışmalarda, Mandelson’ın kamuya ait hassas bilgileri Epstein ile paylaştığı öne sürüldü. İddialara göre Mandelson, 2009’da İş ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde, İngiltere Maliye Bakanı’na yönelik baskı yapılmasını Epstein’e iletti. Ayrıca AB’nin euro bölgesi borç krizine ilişkin 500 milyar euroluk kurtarma paketine dair bilgileri önceden paylaştığı iddia edildi.

Belgelerde, Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a toplam 75 bin dolar gönderdiği, ayrıca partneri Reinaldo Avila da Silva’ya 10 bin sterlin ödeme yaptığı da yer aldı.

Mandelson hem Lordlar Kamarası’ndan hem partiden ayrıldı

İşçi Partisi’nin geçmiş seçim zaferlerinin önemli isimlerinden biri olarak görülen Mandelson, yeni yazışmaların ortaya çıkmasının ardından 4 Şubat itibarıyla Lordlar Kamarası’ndan ayrılacağını açıkladı. 8 Şubat’ta ise İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti.

Epstein belgelerinin yankıları sürerken, Starmer hükümeti üzerindeki siyasi baskının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.