Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale’de 22, Çatak’ta 16, Erciş’te 23, Gürpınar’da 68 ve Saray ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan İstanbul, Ankara ve Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.